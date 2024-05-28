Пермь и Екатеринбург оказались в лидерах по росту цен на машиноместа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость мест на паркинге стабильно растет
Стоимость мест на паркинге стабильно растет Фото:

Рост цен на машиноместа в Екатеринбурге, Перми и Красноярске обогнал показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные приводят эксперты «Авито».

«Сильнее всего стоимость машиномест выросла в Екатеринбурге — на 81%, до 1,3 миллиона рублей, в также в Перми (+50%) и Красноярске (+34%). Москва продемонстрировала прирост на 18% (до 1,4 миллиона рублей), Санкт-Петербург — на 11% (до 890 тысяч рублей)», — рассказал РИА Недвижимость руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

Аналитики отмечают, что растет и интерес к покупке машиномест. Люди рассчитывают, в дальнейшем сдавать их или перепродать. Ранее URA.RU рассказывало, что машиноместа в элитных жилых комплексах Перми по ценам догнали квартиры. Так, в ЖК «Grand Park» парковочные места продают за 3,5 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рост цен на машиноместа в Екатеринбурге, Перми и Красноярске обогнал показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные приводят эксперты «Авито». «Сильнее всего стоимость машиномест выросла в Екатеринбурге — на 81%, до 1,3 миллиона рублей, в также в Перми (+50%) и Красноярске (+34%). Москва продемонстрировала прирост на 18% (до 1,4 миллиона рублей), Санкт-Петербург — на 11% (до 890 тысяч рублей)», — рассказал РИА Недвижимость руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов. Аналитики отмечают, что растет и интерес к покупке машиномест. Люди рассчитывают, в дальнейшем сдавать их или перепродать. Ранее URA.RU рассказывало, что машиноместа в элитных жилых комплексах Перми по ценам догнали квартиры. Так, в ЖК «Grand Park» парковочные места продают за 3,5 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...