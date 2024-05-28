Пермь и Екатеринбург оказались в лидерах по росту цен на машиноместа

Рост цен на машиноместа в Екатеринбурге, Перми и Красноярске обогнал показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные приводят эксперты «Авито».
«Сильнее всего стоимость машиномест выросла в Екатеринбурге — на 81%, до 1,3 миллиона рублей, в также в Перми (+50%) и Красноярске (+34%). Москва продемонстрировала прирост на 18% (до 1,4 миллиона рублей), Санкт-Петербург — на 11% (до 890 тысяч рублей)», — рассказал РИА Недвижимость руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.
Аналитики отмечают, что растет и интерес к покупке машиномест. Люди рассчитывают, в дальнейшем сдавать их или перепродать. Ранее URA.RU рассказывало, что машиноместа в элитных жилых комплексах Перми по ценам догнали квартиры. Так, в ЖК «Grand Park» парковочные места продают за 3,5 млн рублей.
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