Лавров в рамках программы «Время героев» напомнил цель России в зоне СВО

Россия сражается в Донбассе и Новороссии не только против киевского режима, но и ради нового справедливого миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ на первом модуле обучения в рамках программы «Время героев», что проходит в Мастерской управления «Сенеж».
«Еще [экс-президент] США Барак Обама говорил, что мы будем средней руки державой, и они эту мысль не оставили. Они [страны Запада] воюют против нас потому, что увидели, что мы становимся самостоятельными. А они хотят, чтобы мы знали свое место. Но место свое мы знаем — и в этом проблема Запада. Потому что наше место, по праву принадлежащее [России], — это место одной из ведущих великих держав современности. <...> Мы волею судеб оказались на острие борьбы за новый равноправный миропорядок, который будет справедливым, который будет основываться на принципе суверенного равенства государств», — сказал Лавров, его слова опубликованы на официальном сайте мероприятия.
Лавров отметил, что страны «мирового большинства» понимают, что для РФ речь не идет о судьбе нацистского режима на Украине. Речь про то, что Запад не хочет отказываться от своей гегемонии. Министр также поблагодарил участников СВО за их ратный труд. По словам Лаврова, вся страна восхищается ими и оказывает поддержку.
Первые участники программы «Время героев» уже начали обучение. Остальные приступят к учебе уже совсем скоро. Каждый участник отбора, завершивший тестирование, сможет пройти обучение, что соответствует его компетенциям и результатам.
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