Гаврилов: Россия будет сбивать истребители F-16 над территорией Украины

Россия предупреждает о готовности сбивать F-16 в случае их пролета над Украиной. Такое заявление сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
«Попытки недружественных стран разрешить использование F-16 — это очень серьезный вопрос безопасности для России», — подчеркнул Гаврилов, пишут «Известия». Он также напомнил, что недружественные страны были предупреждены о серьезности этого вопроса. Гаврилов указал на потенциальную угрозу, связанную с возможным ношением истребителем F-16 ядерного оружия. «Мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд», — отметил он, добавив, что Вооруженные силы РФ будут сбивать такие истребители.
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