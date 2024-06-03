Гаврилов: Россия будет сбивать истребители F-16 над территорией Украины

03 июня 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Гаврилов назвал серьезным вопросом безопасности разрешение использование F-16 Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Grant G. Grady новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия предупреждает о готовности сбивать F-16 в случае их пролета над Украиной. Такое заявление сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. «Попытки недружественных стран разрешить использование F-16 — это очень серьезный вопрос безопасности для России», — подчеркнул Гаврилов, пишут «Известия». Он также напомнил, что недружественные страны были предупреждены о серьезности этого вопроса. Гаврилов указал на потенциальную угрозу, связанную с возможным ношением истребителем F-16 ядерного оружия. «Мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд», — отметил он, добавив, что Вооруженные силы РФ будут сбивать такие истребители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия предупреждает о готовности сбивать F-16 в случае их пролета над Украиной. Такое заявление сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. «Попытки недружественных стран разрешить использование F-16 — это очень серьезный вопрос безопасности для России», — подчеркнул Гаврилов, пишут «Известия». Он также напомнил, что недружественные страны были предупреждены о серьезности этого вопроса. Гаврилов указал на потенциальную угрозу, связанную с возможным ношением истребителем F-16 ядерного оружия. «Мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд», — отметил он, добавив, что Вооруженные силы РФ будут сбивать такие истребители.