03 июня 2024

Гаврилов: Россия будет сбивать истребители F-16 над территорией Украины

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Гаврилов назвал серьезным вопросом безопасности разрешение использование F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия предупреждает о готовности сбивать F-16 в случае их пролета над Украиной. Такое заявление сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

«Попытки недружественных стран разрешить использование F-16 — это очень серьезный вопрос безопасности для России», — подчеркнул Гаврилов, пишут «Известия». Он также напомнил, что недружественные страны были предупреждены о серьезности этого вопроса. Гаврилов указал на потенциальную угрозу, связанную с возможным ношением истребителем F-16 ядерного оружия. «Мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд», — отметил он, добавив, что Вооруженные силы РФ будут сбивать такие истребители.

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Россия предупреждает о готовности сбивать F-16 в случае их пролета над Украиной. Такое заявление сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. «Попытки недружественных стран разрешить использование F-16 — это очень серьезный вопрос безопасности для России», — подчеркнул Гаврилов, пишут «Известия». Он также напомнил, что недружественные страны были предупреждены о серьезности этого вопроса. Гаврилов указал на потенциальную угрозу, связанную с возможным ношением истребителем F-16 ядерного оружия. «Мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд», — отметил он, добавив, что Вооруженные силы РФ будут сбивать такие истребители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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