Марочко: ВСУ сбрасывают десятки трупов сослуживцев в реку

В реке Жеребец на краснолиманском направлении были зафиксированы 10 трупов в боевой форме ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Местный житель поделился, что их сбросили в водоем украинские военные.
«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — передает РИА Новости слова Марочко. Он отметил слова местного жителя, который рассказал о том, что стал свидетелем, как военные украинской армии выбросили в воду 10 трупов сослуживцев.
Ранее Марочко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и офицеры НАТО готовят контрнаступление в Харьковской области на локальном участке. Для этого они подготавливают ударные группировки, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.