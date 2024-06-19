Марочко: ВСУ сбрасывают десятки трупов сослуживцев в реку

19 июня 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

ВСУ сбросили десять трупов сослуживцев в реку Жеребец, заявил Марочко Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В реке Жеребец на краснолиманском направлении были зафиксированы 10 трупов в боевой форме ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Местный житель поделился, что их сбросили в водоем украинские военные. «В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — передает РИА Новости слова Марочко. Он отметил слова местного жителя, который рассказал о том, что стал свидетелем, как военные украинской армии выбросили в воду 10 трупов сослуживцев. Ранее Марочко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и офицеры НАТО готовят контрнаступление в Харьковской области на локальном участке. Для этого они подготавливают ударные группировки, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реке Жеребец на краснолиманском направлении были зафиксированы 10 трупов в боевой форме ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Местный житель поделился, что их сбросили в водоем украинские военные. «В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — передает РИА Новости слова Марочко. Он отметил слова местного жителя, который рассказал о том, что стал свидетелем, как военные украинской армии выбросили в воду 10 трупов сослуживцев. Ранее Марочко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и офицеры НАТО готовят контрнаступление в Харьковской области на локальном участке. Для этого они подготавливают ударные группировки, передает RT.