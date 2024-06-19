Марочко: ВСУ сбрасывают десятки трупов сослуживцев в реку

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ВСУ сбросили десять трупов сослуживцев в реку Жеребец, заявил Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В реке Жеребец на краснолиманском направлении были зафиксированы 10 трупов в боевой форме ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Местный житель поделился, что их сбросили в водоем украинские военные.

«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — передает РИА Новости слова Марочко. Он отметил слова местного жителя, который рассказал о том, что стал свидетелем, как военные украинской армии выбросили в воду 10 трупов сослуживцев.

Ранее Марочко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и офицеры НАТО готовят контрнаступление в Харьковской области на локальном участке. Для этого они подготавливают ударные группировки, передает RT.

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В реке Жеребец на краснолиманском направлении были зафиксированы 10 трупов в боевой форме ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Местный житель поделился, что их сбросили в водоем украинские военные. «В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — передает РИА Новости слова Марочко. Он отметил слова местного жителя, который рассказал о том, что стал свидетелем, как военные украинской армии выбросили в воду 10 трупов сослуживцев. Ранее Марочко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и офицеры НАТО готовят контрнаступление в Харьковской области на локальном участке. Для этого они подготавливают ударные группировки, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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