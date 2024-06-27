Кадыров поручил отправить двух безоружных бойцов в сторону эстонских войск

27 июня 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров отреагировал на заявления Эстонии, что она готова отправить военных на Украину Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Рамзан Кадыров написал шуточный пост, что он поручил отправить двух безоружных и раненых бойцов в сторону Эстонии. Таким образом он отреагировал на новость, что Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину. «Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках. Ничего более им не выдавать», — написал в шутку Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он добавил, что бойцы будут сами добывать оружие. По его словам, в эстонской армии есть только пара резиновых лодок и шесть автоматов. Кадыров отметил, что поручение он дал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Больше бойцов он пообещал не отправлять. До этого посол Эстонии на Украине Аннели Кольк сообщила, что Таллин готов обсуждать отправку военных на Украину. В этом нет ничего невозможного, уверена она, передает RT. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже предупреждал Европу, что она стоит на пороге прямого конфликта с Россией. На это сильно повлияли поставки вооружения, а также обсуждения об отправке военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал шуточный пост, что он поручил отправить двух безоружных и раненых бойцов в сторону Эстонии. Таким образом он отреагировал на новость, что Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину. «Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках. Ничего более им не выдавать», — написал в шутку Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы будут сами добывать оружие. По его словам, в эстонской армии есть только пара резиновых лодок и шесть автоматов. Кадыров отметил, что поручение он дал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Больше бойцов он пообещал не отправлять. До этого посол Эстонии на Украине Аннели Кольк сообщила, что Таллин готов обсуждать отправку военных на Украину. В этом нет ничего невозможного, уверена она, передает RT. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже предупреждал Европу, что она стоит на пороге прямого конфликта с Россией. На это сильно повлияли поставки вооружения, а также обсуждения об отправке военных.