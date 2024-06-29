У бывшего мужа Ани Лорак будет ребенок от новой девушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Бывший Лорак Налчаджиоглу и его возлюбленная ждут ребенка Фото:

Бывший супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, ожидает ребенка со своей новой возлюбленной: моделью и ведущей Анастасией. Пара поделилась радостным событием с подписчиками в социальных сетях.

«Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — поделилась Анастасия в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

Налчаджиоглу и его возлюбленная ждут ребенка
Налчаджиоглу и его возлюбленная ждут ребенка
Фото:
Возлюбленная Налчаджиоглу Анастасия выложила положительный тест на беременность в соцсетях
Возлюбленная Налчаджиоглу Анастасия выложила положительный тест на беременность в соцсетях

Ранее турок Мурат Налчаджиоглу изменил певице Ани Лорак (Каролины Куек). На просторы сети попало видео, где мужчина обнимает за талию девушку и гладит по внутренней стороне бедра в одном из киевских караоке-клубов.

После этого певица перестала носить обручальное кольцо. Она демонстративно выложила фото без украшения на пальце, подписчики одобрили намек на развод пары. Дочь пары София осталась жить с мамой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, ожидает ребенка со своей новой возлюбленной: моделью и ведущей Анастасией. Пара поделилась радостным событием с подписчиками в социальных сетях. «Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — поделилась Анастасия в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Ранее турок Мурат Налчаджиоглу изменил певице Ани Лорак (Каролины Куек). На просторы сети попало видео, где мужчина обнимает за талию девушку и гладит по внутренней стороне бедра в одном из киевских караоке-клубов. После этого певица перестала носить обручальное кольцо. Она демонстративно выложила фото без украшения на пальце, подписчики одобрили намек на развод пары. Дочь пары София осталась жить с мамой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...