Бывший Лорак Налчаджиоглу и его возлюбленная ждут ребенкаФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Бывший супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, ожидает ребенка со своей новой возлюбленной: моделью и ведущей Анастасией. Пара поделилась радостным событием с подписчиками в социальных сетях.
«Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — поделилась Анастасия в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
Налчаджиоглу и его возлюбленная ждут ребенка
Фото: соцсети Анастасии
Возлюбленная Налчаджиоглу Анастасия выложила положительный тест на беременность в соцсетях
Скрин: личные соцсети Анастасии
Ранее турок Мурат Налчаджиоглу изменил певице Ани Лорак (Каролины Куек). На просторы сети попало видео, где мужчина обнимает за талию девушку и гладит по внутренней стороне бедра в одном из киевских караоке-клубов.
После этого певица перестала носить обручальное кольцо. Она демонстративно выложила фото без украшения на пальце, подписчики одобрили намек на развод пары. Дочь пары София осталась жить с мамой.
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Бывший супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, ожидает ребенка со своей новой возлюбленной: моделью и ведущей Анастасией. Пара поделилась радостным событием с подписчиками в социальных сетях. «Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — поделилась Анастасия в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Ранее турок Мурат Налчаджиоглу изменил певице Ани Лорак (Каролины Куек). На просторы сети попало видео, где мужчина обнимает за талию девушку и гладит по внутренней стороне бедра в одном из киевских караоке-клубов. После этого певица перестала носить обручальное кольцо. Она демонстративно выложила фото без украшения на пальце, подписчики одобрили намек на развод пары. Дочь пары София осталась жить с мамой.