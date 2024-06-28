28 июня 2024

МВФ одобрил выделение Украине транша в размере 2,2 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Общая сумма выплат по кредитной программе достигла примерно 7,6 млрд долларов Фото:

МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил четвертый обзор экономической программы Украины по линии EFF, что позволило выделить стране около 2,2 млрд долларов», — говорится в заявлении МВФ. Таким образом, общая сумма выплат по кредитной программе достигла примерно 7,6 млрд долларов.

Эксперты МВФ отмечают, что несмотря на сложные условия, Украина успешно справляется с экономическими вызовами, достигая установленных фондом критериев и реализуя структурные контрольные показатели. Подчеркивается необходимость продолжения реформ для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления устойчивости бюджета и государственного долга.

/Ранее сообщалось, что МФВ пример решение о выделение денег Украине в ближайшее время. Речь шла о новом транше помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов.

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МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба фонда. «Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил четвертый обзор экономической программы Украины по линии EFF, что позволило выделить стране около 2,2 млрд долларов», — говорится в заявлении МВФ. Таким образом, общая сумма выплат по кредитной программе достигла примерно 7,6 млрд долларов. Эксперты МВФ отмечают, что несмотря на сложные условия, Украина успешно справляется с экономическими вызовами, достигая установленных фондом критериев и реализуя структурные контрольные показатели. Подчеркивается необходимость продолжения реформ для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления устойчивости бюджета и государственного долга. /Ранее сообщалось, что МФВ пример решение о выделение денег Украине в ближайшее время. Речь шла о новом транше помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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