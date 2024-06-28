МВФ одобрил выделение Украине транша в размере 2,2 млрд долларов

МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил четвертый обзор экономической программы Украины по линии EFF, что позволило выделить стране около 2,2 млрд долларов», — говорится в заявлении МВФ. Таким образом, общая сумма выплат по кредитной программе достигла примерно 7,6 млрд долларов.
Эксперты МВФ отмечают, что несмотря на сложные условия, Украина успешно справляется с экономическими вызовами, достигая установленных фондом критериев и реализуя структурные контрольные показатели. Подчеркивается необходимость продолжения реформ для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления устойчивости бюджета и государственного долга.
/Ранее сообщалось, что МФВ пример решение о выделение денег Украине в ближайшее время. Речь шла о новом транше помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов.
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