МВФ одобрил выделение Украине транша в размере 2,2 млрд долларов

29 июня 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Общая сумма выплат по кредитной программе достигла примерно 7,6 млрд долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба фонда. «Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил четвертый обзор экономической программы Украины по линии EFF, что позволило выделить стране около 2,2 млрд долларов», — говорится в заявлении МВФ. Таким образом, общая сумма выплат по кредитной программе достигла примерно 7,6 млрд долларов. Эксперты МВФ отмечают, что несмотря на сложные условия, Украина успешно справляется с экономическими вызовами, достигая установленных фондом критериев и реализуя структурные контрольные показатели. Подчеркивается необходимость продолжения реформ для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления устойчивости бюджета и государственного долга. /Ранее сообщалось, что МФВ пример решение о выделение денег Украине в ближайшее время. Речь шла о новом транше помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба фонда. «Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил четвертый обзор экономической программы Украины по линии EFF, что позволило выделить стране около 2,2 млрд долларов», — говорится в заявлении МВФ. Таким образом, общая сумма выплат по кредитной программе достигла примерно 7,6 млрд долларов. Эксперты МВФ отмечают, что несмотря на сложные условия, Украина успешно справляется с экономическими вызовами, достигая установленных фондом критериев и реализуя структурные контрольные показатели. Подчеркивается необходимость продолжения реформ для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления устойчивости бюджета и государственного долга. /Ранее сообщалось, что МФВ пример решение о выделение денег Украине в ближайшее время. Речь шла о новом транше помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов.