Как оформить льготы на коммунальные услуги: кому положено, куда обратиться

Куда обращаться за льготами на коммунальные услуги

28 июня 2024 в 06:22 Размер текста - 17 +

Как платить за жилищно-коммунальные услуги меньше Фото: Алексей Андронов © URA.RU Социальная поддержка жителей России включает в себя широкий спектр льгот, включая оплату ЖКУ. Действующие федеральные законы определяют основные категории льготников, а уже конкретные меры поддержки назначают на местах региональные власти. Как оформить льготы на коммунальные услуги и куда нужно для этого обратиться, — в материале URA.RU. Кому положены региональные льготы К числу граждан, имеющих право на региональные льготы, относятся — ветераны труда, многодетные семьи, репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане. Для этих категорий региональные власти могут установить различные формы поддержки, такие как скидки на оплату коммунальных услуг или денежные компенсации. В некоторых регионах возможна единая денежная выплата, охватывающая все виды местных льгот, пишет «Российская газета». Кроме перечисленных категорий, льготы могут предоставляться и другим жителям региона по решению властей. И эти льготы могут существенно различаться в зависимости от региона. Например, гражданин, имеющий определенную льготу в одном регионе, может лишиться ее при переезде в другой. Так в Санкт-Петербург помимо обычных категорий, льготы на оплату коммунальных услуг предусмотрены для матерей-героинь, пенсионеров с определенным стажем работы в городе или области, а также лиц, пострадавших от политических репрессий. А в Московской области предусмотрены льготы для почетных доноров, одиноких пенсионеров и некоторых сельских бюджетников. Как предоставляются льготы В России льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются по двум схемам. Первая, это скидка на оплату коммунальных услуг. В данном случае льгота предоставляется в виде скидки на оплату ЖКУ, и в квитанции отображаются уже уменьшенные суммы, которые льготник должен заплатить. Второй вариант, это компенсация. При использовании этой схемы в квитанции указаны полные суммы оплаты без учета скидок. Житель оплачивает счета полностью, а чуть позже ему возвращается часть внесенной платы в виде компенсации. Выбор конкретной схемы предоставления льготы обычно определяется региональными властями. При этом следует знать, что льготы можно оформить только на одну квартиру — ту, в которой прописан льготник. Если льготник является собственником других квартир, скидку или компенсацию на них получить не удастся. Размер льгот и как рассчитываются Размер льгот и методы расчета зависят от категории льготника. Некоторые льготы распространяются не только на самого льготника, но и на членов его семьи. Так скидка на оплату ЖКУ может распространяться как на инвалида войны, так и на его семью. Другие льготы касаются только самого льготника. В таких случаях полная сумма квартплаты делится на всех жильцов, и скидка предоставляется только на долю, приходящуюся на льготника. Пример: в квартире прописано четверо человек, общая квартплата составляет восемь тысяч рублей. Один из жильцов имеет право на льготу в размере 50 процентов. В этом случае его доля квартплаты составляет две тысячи рублей и от этой суммы делается скидка в 50 процентов, то есть одна тысяча рублей. В итоге общая квартплата составит семь тысяч рублей. Как оформить льготы Первой шаг — определение льготной категории. Желающему получить льготу необходимо уточнить, относится ли он к льготным категориям. Эта информация доступна на сайте местных органов власти или в МФЦ (многофункциональных центрах). Затем в случае подтверждения следует подача документов. Для оформления льготы необходимо заполнить заявление и подать его вместе с требуемыми документами через портал Госуслуг или МФЦ. Документы для оформления С июля 2023 года действует единый по всей стране порядок оформления льгот. Это значительно облегчает процесс, так как большинство документов госорганы запрашивают самостоятельно через электронные системы. Однако некоторые документы нужно предоставлять лично: иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака,

справки об обучении детей,

документы о правах на недвижимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социальная поддержка жителей России включает в себя широкий спектр льгот, включая оплату ЖКУ. Действующие федеральные законы определяют основные категории льготников, а уже конкретные меры поддержки назначают на местах региональные власти. Как оформить льготы на коммунальные услуги и куда нужно для этого обратиться, — в материале URA.RU. К числу граждан, имеющих право на региональные льготы, относятся — ветераны труда, многодетные семьи, репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане. Для этих категорий региональные власти могут установить различные формы поддержки, такие как скидки на оплату коммунальных услуг или денежные компенсации. В некоторых регионах возможна единая денежная выплата, охватывающая все виды местных льгот, пишет «Российская газета». Кроме перечисленных категорий, льготы могут предоставляться и другим жителям региона по решению властей. И эти льготы могут существенно различаться в зависимости от региона. Например, гражданин, имеющий определенную льготу в одном регионе, может лишиться ее при переезде в другой. Так в Санкт-Петербург помимо обычных категорий, льготы на оплату коммунальных услуг предусмотрены для матерей-героинь, пенсионеров с определенным стажем работы в городе или области, а также лиц, пострадавших от политических репрессий. А в Московской области предусмотрены льготы для почетных доноров, одиноких пенсионеров и некоторых сельских бюджетников. В России льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются по двум схемам. Первая, это скидка на оплату коммунальных услуг. В данном случае льгота предоставляется в виде скидки на оплату ЖКУ, и в квитанции отображаются уже уменьшенные суммы, которые льготник должен заплатить. Второй вариант, это компенсация. При использовании этой схемы в квитанции указаны полные суммы оплаты без учета скидок. Житель оплачивает счета полностью, а чуть позже ему возвращается часть внесенной платы в виде компенсации. Выбор конкретной схемы предоставления льготы обычно определяется региональными властями. При этом следует знать, что льготы можно оформить только на одну квартиру — ту, в которой прописан льготник. Если льготник является собственником других квартир, скидку или компенсацию на них получить не удастся. Размер льгот и методы расчета зависят от категории льготника. Некоторые льготы распространяются не только на самого льготника, но и на членов его семьи. Так скидка на оплату ЖКУ может распространяться как на инвалида войны, так и на его семью. Другие льготы касаются только самого льготника. В таких случаях полная сумма квартплаты делится на всех жильцов, и скидка предоставляется только на долю, приходящуюся на льготника. Пример: в квартире прописано четверо человек, общая квартплата составляет восемь тысяч рублей. Один из жильцов имеет право на льготу в размере 50 процентов. В этом случае его доля квартплаты составляет две тысячи рублей и от этой суммы делается скидка в 50 процентов, то есть одна тысяча рублей. В итоге общая квартплата составит семь тысяч рублей. Первой шаг — определение льготной категории. Желающему получить льготу необходимо уточнить, относится ли он к льготным категориям. Эта информация доступна на сайте местных органов власти или в МФЦ (многофункциональных центрах). Затем в случае подтверждения следует подача документов. Для оформления льготы необходимо заполнить заявление и подать его вместе с требуемыми документами через портал Госуслуг или МФЦ. С июля 2023 года действует единый по всей стране порядок оформления льгот. Это значительно облегчает процесс, так как большинство документов госорганы запрашивают самостоятельно через электронные системы. Однако некоторые документы нужно предоставлять лично: