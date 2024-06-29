Лукашевич: Украина стягивает войска и разведку к границе с Белоруссией

29 июня 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

ВСУ стягивают свои войска к границе с Беларусью, заявил Вадим Лукашевич Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones Украина стягивает свои войска и военную технику к границам с Беларусью. Об этом рассказал заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе, полковник Вадим Лукашевич. Он также добавил, что Киев развертывает системы радиоэлектронной разведки вблизи границ. «У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», — подчеркнул Вадим Лукашевич. Его сообщение публикует Минобороны страны в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ также развернули системы радиоэлектронной разведки. Он также обвинил Украину в том, что их беспилотники периодически нарушают границы. В целом он охарактеризовал обстановку на белорусско-украинской границе как напряженную. На территории Житомирского пограничного отряда ранее наблюдалось наращивание украинских группировок. Об этом заявлял пограничный комитет Беларуси. По словам ведомства, Киев также стягивал туда свою военную технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина стягивает свои войска и военную технику к границам с Беларусью. Об этом рассказал заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе, полковник Вадим Лукашевич. Он также добавил, что Киев развертывает системы радиоэлектронной разведки вблизи границ. «У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника», — подчеркнул Вадим Лукашевич. Его сообщение публикует Минобороны страны в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ также развернули системы радиоэлектронной разведки. Он также обвинил Украину в том, что их беспилотники периодически нарушают границы. В целом он охарактеризовал обстановку на белорусско-украинской границе как напряженную. На территории Житомирского пограничного отряда ранее наблюдалось наращивание украинских группировок. Об этом заявлял пограничный комитет Беларуси. По словам ведомства, Киев также стягивал туда свою военную технику.