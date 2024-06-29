В Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома из-за взрыва

На Украине в Днепре произошло обрушение девятиэтажного жилого здания из-за взрыва. В результате происшествия пострадали 12 человек. Об этом заявил глава днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Повреждена девятиэтажка [Днепре]. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые», — написал Сергей Лысак в своем telegram-канале. Украинский лидер Владимир Зеленский поспешил обвинить Россию в происшедшем.
В Кремле и Минобороны РФ неоднократно отмечали, что ВС РФ наносят удары только по объектам инфраструктуры Украины. Россия начала наносить такие удары после того, как осенью 2022 года Киев совершил теракт на Крымском мосту. РФ наносила удары по украинским энергообъектам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.