В России захотели увеличить власть народного суда по экономическим преступлениям

Лактионов: суд присяжных надо привлекать при рассмотрении экономических дел

29 июня 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Адвокат Денис Лактионов предложил привлекать присяжных при рассмотрении в суде экономических преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России следует расширить роль присяжных. Суд присяжных должен рассматривать экономические преступления, в том числе. Об этом рассказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов. «Адвокатура выступает за расширение компетенции суда присяжных, в том числе на дела об экономических преступлениях и на дела в отношении предпринимателей», — сказал Денис Лактионов журналистам ТАСС. Об этом он рассказал в ходе XII Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что ранее в истории России уже действовала подобная практика. В настоящий момент суд присяжных задействован только при рассмотрении тяжких и особо тяжких преступлений. XII Петербургский международный юридический форум проходил с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия обсудили вопросы уголовного права, права человека, разрешение споров в судебном порядке и ряд других юридических вопросов, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России следует расширить роль присяжных. Суд присяжных должен рассматривать экономические преступления, в том числе. Об этом рассказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов. «Адвокатура выступает за расширение компетенции суда присяжных, в том числе на дела об экономических преступлениях и на дела в отношении предпринимателей», — сказал Денис Лактионов журналистам ТАСС. Об этом он рассказал в ходе XII Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что ранее в истории России уже действовала подобная практика. В настоящий момент суд присяжных задействован только при рассмотрении тяжких и особо тяжких преступлений. XII Петербургский международный юридический форум проходил с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия обсудили вопросы уголовного права, права человека, разрешение споров в судебном порядке и ряд других юридических вопросов, передает РАПСИ.