В России захотели увеличить власть народного суда по экономическим преступлениям

Лактионов: суд присяжных надо привлекать при рассмотрении экономических дел
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, заседание, суд, руки, суд присяжных
Адвокат Денис Лактионов предложил привлекать присяжных при рассмотрении в суде экономических преступлений Фото:

В России следует расширить роль присяжных. Суд присяжных должен рассматривать экономические преступления, в том числе. Об этом рассказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов.

«Адвокатура выступает за расширение компетенции суда присяжных, в том числе на дела об экономических преступлениях и на дела в отношении предпринимателей», — сказал Денис Лактионов журналистам ТАСС. Об этом он рассказал в ходе XII Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что ранее в истории России уже действовала подобная практика. В настоящий момент суд присяжных задействован только при рассмотрении тяжких и особо тяжких преступлений.

XII Петербургский международный юридический форум проходил с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия обсудили вопросы уголовного права, права человека, разрешение споров в судебном порядке и ряд других юридических вопросов, передает РАПСИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России следует расширить роль присяжных. Суд присяжных должен рассматривать экономические преступления, в том числе. Об этом рассказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов. «Адвокатура выступает за расширение компетенции суда присяжных, в том числе на дела об экономических преступлениях и на дела в отношении предпринимателей», — сказал Денис Лактионов журналистам ТАСС. Об этом он рассказал в ходе XII Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что ранее в истории России уже действовала подобная практика. В настоящий момент суд присяжных задействован только при рассмотрении тяжких и особо тяжких преступлений. XII Петербургский международный юридический форум проходил с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия обсудили вопросы уголовного права, права человека, разрешение споров в судебном порядке и ряд других юридических вопросов, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...