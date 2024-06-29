В России захотели увеличить власть народного суда по экономическим преступлениям

В России следует расширить роль присяжных. Суд присяжных должен рассматривать экономические преступления, в том числе. Об этом рассказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов.
«Адвокатура выступает за расширение компетенции суда присяжных, в том числе на дела об экономических преступлениях и на дела в отношении предпринимателей», — сказал Денис Лактионов журналистам ТАСС. Об этом он рассказал в ходе XII Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что ранее в истории России уже действовала подобная практика. В настоящий момент суд присяжных задействован только при рассмотрении тяжких и особо тяжких преступлений.
XII Петербургский международный юридический форум проходил с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия обсудили вопросы уголовного права, права человека, разрешение споров в судебном порядке и ряд других юридических вопросов, передает РАПСИ.
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