Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

29 июня 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

На ходе возвращения гражданских лиц в Россию вернулись священники Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Россию были возвращены священники Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов. Об этом заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной был взаимным. По словам Москальковой, это возвращение стало возможным только «благодаря огромной работе российской стороны». Также на этой неделе из украинского заключения был возвращен в Россию митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Его принял патриарх Московский и Всея Руси Кирил, сообщает 360.ru. В то же время на Украине происходят задержания священников. Так, СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, не прекращавшего богослужений под давлением, пишет Царьград. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию были возвращены священники Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов. Об этом заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной был взаимным. По словам Москальковой, это возвращение стало возможным только «благодаря огромной работе российской стороны». Также на этой неделе из украинского заключения был возвращен в Россию митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Его принял патриарх Московский и Всея Руси Кирил, сообщает 360.ru. В то же время на Украине происходят задержания священников. Так, СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, не прекращавшего богослужений под давлением, пишет Царьград.