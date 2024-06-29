Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, москалькова татьяна
На ходе возвращения гражданских лиц в Россию вернулись священники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Россию были возвращены священники Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов. Об этом заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в своем telegram-канале.

Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной был взаимным. По словам Москальковой, это возвращение стало возможным только «благодаря огромной работе российской стороны».

Также на этой неделе из украинского заключения был возвращен в Россию митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Его принял патриарх Московский и Всея Руси Кирил, сообщает 360.ru.

В то же время на Украине происходят задержания священников. Так, СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, не прекращавшего богослужений под давлением, пишет Царьград.

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В Россию были возвращены священники Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов. Об этом заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной был взаимным. По словам Москальковой, это возвращение стало возможным только «благодаря огромной работе российской стороны». Также на этой неделе из украинского заключения был возвращен в Россию митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Его принял патриарх Московский и Всея Руси Кирил, сообщает 360.ru. В то же время на Украине происходят задержания священников. Так, СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, не прекращавшего богослужений под давлением, пишет Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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