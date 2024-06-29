Москалькова заявила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

В Россию были возвращены священники Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов. Об этом заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в своем
Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной был взаимным. По словам Москальковой, это возвращение стало возможным только «благодаря огромной работе российской стороны».
Также на этой неделе из украинского заключения был возвращен в Россию митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Его принял патриарх Московский и Всея Руси Кирил, сообщает 360.ru.
В то же время на Украине происходят задержания священников. Так, СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита Арсения, не прекращавшего богослужений под давлением, пишет Царьград.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.