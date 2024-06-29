WP предложила альтернативных кандидатов на замену Байдена на выборах главы США

Опубликован список потенциальных замен Байдену на выборах Фото: Official White House / Adam Schultz

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Газета The Washington Post представила список из 10 потенциальных кандидатов, которые могли бы заменить президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. Издание утверждает, что Демократическая партия избегала обсуждения вопросов, связанных с возрастом и умственным состоянием Байдена, но ситуация изменилась после его выступления на дебатах.

«Демократическая партия провела большую часть предвыборной кампании 2024 года, пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена», — заявила газета . Там отметили, что наиболее влиятельные голоса в Демократической партии вместо того, чтобы принять во внимание проблему главы государства, предоставляли ее как преувеличение со стороны медиа.

Критика в адрес Байдена усилилась после его «бессвязного выступления» на дебатах. В числе первых возможных замен президента газета указывает на вице-президента Камалу Харрис и губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Третью строчку занял министр транспорта Пит Буттиджич.

Далее в списке приводятся губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорнии Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. После них идет сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок. Восьмое место занимает супруга бывшего президента страны Барака Обамы Мишель Обама. Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Ранее прошли первые предвыборные дебаты между Байденом и экс-главой США Дональдом Трампом. Встреча прошла без зрителей и репортеров в студии. URA.RU подготовило материал о том, какие заявления прозвучали на теледебатах.

Для Байдена дебаты прошли не очень удачно, в чем он признался во время сбора средств для своей избирательной кампании в Северной Каролине. Пользователи сети заметили, что американский лидер Джо Байден практически не моргает на дебатах, передает 360.ru. Острее всего на неудачное выступление президента отреагировали сотрудники Белого дома, они уже «шутят об обновлении резюме», передает «Царьград».

Однако американский лидер намерен участвовать во втором туре дебатов, несмотря на свое провальное выступление, передает 360.ru. URA.RU подготовило материал о том, как мир отреагировал на провальное выступление Байдена.