Американский журнал Time опубликовал обложку с американским президентом Джо Байденом. На ней глава США покидает пределы, уходя за границы титульной страницы. Над Байденом лишь одно слова — паника. Журнал опубликовал изображение в соцсети X.
«Все мрачно. Демократы в панике по поводу выступления Джо Байдена на дебатах и того, что будет дальше», — прикрепили журналисты подпись к иллюстрации в соцсетях. Изображение полностью в красных тонах, с намеком на тревожную обстановку.
Накануне в преддверии президентских выборов в США прошли дебаты Байдена с его основным политическим оппонентом — экс-лидером страны Дональдом Трапом. По итогу разговорный поединок завершился для Байдена неудачно. Он сам признал, что его выступление было «не на высоте». После дебатов британские министры попросили демократов экстренно сменить президента. Байден после дебатов выглядел очень отстраненным во время митинга в Северной Каролине, передает 360.ru. Поведение американского лидера стало насмешкой для окружающих, передает телеканал «Царьград».
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Американский журнал Time опубликовал обложку с американским президентом Джо Байденом. На ней глава США покидает пределы, уходя за границы титульной страницы. Над Байденом лишь одно слова — паника. Журнал опубликовал изображение в соцсети X. «Все мрачно. Демократы в панике по поводу выступления Джо Байдена на дебатах и того, что будет дальше», — прикрепили журналисты подпись к иллюстрации в соцсетях. Изображение полностью в красных тонах, с намеком на тревожную обстановку. Накануне в преддверии президентских выборов в США прошли дебаты Байдена с его основным политическим оппонентом — экс-лидером страны Дональдом Трапом. По итогу разговорный поединок завершился для Байдена неудачно. Он сам признал, что его выступление было «не на высоте». После дебатов британские министры попросили демократов экстренно сменить президента. Байден после дебатов выглядел очень отстраненным во время митинга в Северной Каролине, передает 360.ru. Поведение американского лидера стало насмешкой для окружающих, передает телеканал «Царьград».