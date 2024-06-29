Американский журнал Time выпустил пугающую обложку с Байденом. Фото

Журнал Time после дебатов поместил Байдена на обложку с подписью «паника»

29 июня 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Журнал Time посвятил обложку своего нового номера неудачным дебатам Джо Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Американский журнал Time опубликовал обложку с американским президентом Джо Байденом. На ней глава США покидает пределы, уходя за границы титульной страницы. Над Байденом лишь одно слова — паника. Журнал опубликовал изображение в соцсети X. «Все мрачно. Демократы в панике по поводу выступления Джо Байдена на дебатах и того, что будет дальше», — прикрепили журналисты подпись к иллюстрации в соцсетях. Изображение полностью в красных тонах, с намеком на тревожную обстановку. Накануне в преддверии президентских выборов в США прошли дебаты Байдена с его основным политическим оппонентом — экс-лидером страны Дональдом Трапом. По итогу разговорный поединок завершился для Байдена неудачно. Он сам признал, что его выступление было «не на высоте». После дебатов британские министры попросили демократов экстренно сменить президента. Байден после дебатов выглядел очень отстраненным во время митинга в Северной Каролине, передает 360.ru. Поведение американского лидера стало насмешкой для окружающих, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский журнал Time опубликовал обложку с американским президентом Джо Байденом. На ней глава США покидает пределы, уходя за границы титульной страницы. Над Байденом лишь одно слова — паника. Журнал опубликовал изображение в соцсети X. «Все мрачно. Демократы в панике по поводу выступления Джо Байдена на дебатах и того, что будет дальше», — прикрепили журналисты подпись к иллюстрации в соцсетях. Изображение полностью в красных тонах, с намеком на тревожную обстановку. Накануне в преддверии президентских выборов в США прошли дебаты Байдена с его основным политическим оппонентом — экс-лидером страны Дональдом Трапом. По итогу разговорный поединок завершился для Байдена неудачно. Он сам признал, что его выступление было «не на высоте». После дебатов британские министры попросили демократов экстренно сменить президента. Байден после дебатов выглядел очень отстраненным во время митинга в Северной Каролине, передает 360.ru. Поведение американского лидера стало насмешкой для окружающих, передает телеканал «Царьград».