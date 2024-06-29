МИД Израиля раскрыл состояние дипломатов после попытки теракта у посольства

МИД Израиля: дипломаты не пострадали после попытки теракта у посольства в Сербии
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
У посольства Израиля в Сербии мужчина напал на полицейского Фото:

Израильские дипломаты не пострадали после попытки теракта у посольства страны в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД еврейского государства

«Посольство было закрыто, и никто из сотрудников посольства не пострадал. Местный полицейский получил ранения. Обстоятельства инцидента расследуются», — говорится в обращении МИД Израиля. Там охарактеризовали нападение на полицейского как попытку теракта.

29 июня мужчина ранил из арбалета сотрудника полиции Белграда, которые дежурил у посольства Израиля. Нападавшего ликвидировали. Раненый силовик доставлен в реанимацию. Личность нападавшего установили: полицией он характеризуется как склонный к гневу. Глава МВД Сербии Ивица Дачич назвал инцидент террористическим актом.

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Израильские дипломаты не пострадали после попытки теракта у посольства страны в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД еврейского государства «Посольство было закрыто, и никто из сотрудников посольства не пострадал. Местный полицейский получил ранения. Обстоятельства инцидента расследуются», — говорится в обращении МИД Израиля. Там охарактеризовали нападение на полицейского как попытку теракта. 29 июня мужчина ранил из арбалета сотрудника полиции Белграда, которые дежурил у посольства Израиля. Нападавшего ликвидировали. Раненый силовик доставлен в реанимацию. Личность нападавшего установили: полицией он характеризуется как склонный к гневу. Глава МВД Сербии Ивица Дачич назвал инцидент террористическим актом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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