МИД Израиля раскрыл состояние дипломатов после попытки теракта у посольства

Израильские дипломаты не пострадали после попытки теракта у посольства страны в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД еврейского государства
«Посольство было закрыто, и никто из сотрудников посольства не пострадал. Местный полицейский получил ранения. Обстоятельства инцидента расследуются», — говорится в обращении МИД Израиля. Там охарактеризовали нападение на полицейского как попытку теракта.
29 июня мужчина ранил из арбалета сотрудника полиции Белграда, которые дежурил у посольства Израиля. Нападавшего ликвидировали. Раненый силовик доставлен в реанимацию. Личность нападавшего установили: полицией он характеризуется как склонный к гневу. Глава МВД Сербии Ивица Дачич назвал инцидент террористическим актом.
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