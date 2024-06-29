МИД Израиля раскрыл состояние дипломатов после попытки теракта у посольства

МИД Израиля: дипломаты не пострадали после попытки теракта у посольства в Сербии

29 июня 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

У посольства Израиля в Сербии мужчина напал на полицейского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Израильские дипломаты не пострадали после попытки теракта у посольства страны в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД еврейского государства «Посольство было закрыто, и никто из сотрудников посольства не пострадал. Местный полицейский получил ранения. Обстоятельства инцидента расследуются», — говорится в обращении МИД Израиля. Там охарактеризовали нападение на полицейского как попытку теракта. 29 июня мужчина ранил из арбалета сотрудника полиции Белграда, которые дежурил у посольства Израиля. Нападавшего ликвидировали. Раненый силовик доставлен в реанимацию. Личность нападавшего установили: полицией он характеризуется как склонный к гневу. Глава МВД Сербии Ивица Дачич назвал инцидент террористическим актом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильские дипломаты не пострадали после попытки теракта у посольства страны в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД еврейского государства «Посольство было закрыто, и никто из сотрудников посольства не пострадал. Местный полицейский получил ранения. Обстоятельства инцидента расследуются», — говорится в обращении МИД Израиля. Там охарактеризовали нападение на полицейского как попытку теракта. 29 июня мужчина ранил из арбалета сотрудника полиции Белграда, которые дежурил у посольства Израиля. Нападавшего ликвидировали. Раненый силовик доставлен в реанимацию. Личность нападавшего установили: полицией он характеризуется как склонный к гневу. Глава МВД Сербии Ивица Дачич назвал инцидент террористическим актом.