Воробьев оценил строительство концертного зала на месте «Крокуса»

Воробьев: концертный зал на месте «Крокуса» не восстановят

29 июня 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Ранее на места «Крокуса» хотели построить памятный сквер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» На месте сгоревшего «Крокус сити холла» новый концертный зал строиться не будет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Концертного зала там больше не будет», — отметил Воробьев в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопросы о планах относительно будущего использования территории, где ранее располагался известный концертный комплекс. Губернатор ранее уже упоминал возможность создания на этом месте памятного сквера, передает 360.ru. Это решение стало ответом на трагические события, связанные с терактом и последующим пожаром, который полностью уничтожил «Крокус сити холл». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте сгоревшего «Крокус сити холла» новый концертный зал строиться не будет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Концертного зала там больше не будет», — отметил Воробьев в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопросы о планах относительно будущего использования территории, где ранее располагался известный концертный комплекс. Губернатор ранее уже упоминал возможность создания на этом месте памятного сквера, передает 360.ru. Это решение стало ответом на трагические события, связанные с терактом и последующим пожаром, который полностью уничтожил «Крокус сити холл».