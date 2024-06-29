Воробьев оценил строительство концертного зала на месте «Крокуса»

Воробьев: концертный зал на месте «Крокуса» не восстановят
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Ранее на места «Крокуса» хотели построить памятный сквер Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На месте сгоревшего «Крокус сити холла» новый концертный зал строиться не будет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Концертного зала там больше не будет», — отметил Воробьев в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопросы о планах относительно будущего использования территории, где ранее располагался известный концертный комплекс.

Губернатор ранее уже упоминал возможность создания на этом месте памятного сквера, передает 360.ru. Это решение стало ответом на трагические события, связанные с терактом и последующим пожаром, который полностью уничтожил «Крокус сити холл».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На месте сгоревшего «Крокус сити холла» новый концертный зал строиться не будет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Концертного зала там больше не будет», — отметил Воробьев в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопросы о планах относительно будущего использования территории, где ранее располагался известный концертный комплекс. Губернатор ранее уже упоминал возможность создания на этом месте памятного сквера, передает 360.ru. Это решение стало ответом на трагические события, связанные с терактом и последующим пожаром, который полностью уничтожил «Крокус сити холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...