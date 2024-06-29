Воробьев оценил строительство концертного зала на месте «Крокуса»

На месте сгоревшего «Крокус сити холла» новый концертный зал строиться не будет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Концертного зала там больше не будет», — отметил Воробьев в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопросы о планах относительно будущего использования территории, где ранее располагался известный концертный комплекс.
Губернатор ранее уже упоминал возможность создания на этом месте памятного сквера, передает 360.ru. Это решение стало ответом на трагические события, связанные с терактом и последующим пожаром, который полностью уничтожил «Крокус сити холл».
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