Больной раком Отар Кушанашвили впервые вышел на связь после операции

29 июня 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Кушанашвили заявил, что во время пребывания в больнице начал постигать человеческую суть Фото: Елена Никитченко/ТАСС Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, которого госпитализировали из-за рака, впервые вышел на связь после четырех недель реанимации. Он поделился, что проживает уникальный опыт становления себя как человека, однако очень устал. Новость по теме Конфликт с Пугачевой и звездные романы: биография попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили «Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире, если даже вам нужна для этого громкого заявления фактология, то вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку планета Земля: две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком», — заявил Кушанашвили, его слова передает The Voice Mag. Он добавил, что находился в реанимации четыре недели и очень устал. Друг журналиста, корреспондент Владимир Полупанов, отметил, что мужчина склонен преувеличивать происходящее с ним. По его словам, мужчина находится в больнице девять дней. На данный момент Кушанашвили предстоит удаление злокачественной опухоли в кишечнике. Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили был поставлен серьезный диагноз. О его госпитализации стало известно 20 июня после того, как врачами была обнаружена раковая опухоль. Медицинские специалисты отметили, что Кушанашвили пренебрегал своим здоровьем, это привело к ухудшению его состояния. После операции журналист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает 360.ru. К сожалению, свой день рождения Отар Кушанашвили встретил в бессознательном состоянии, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, которого госпитализировали из-за рака, впервые вышел на связь после четырех недель реанимации. Он поделился, что проживает уникальный опыт становления себя как человека, однако очень устал. «Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире, если даже вам нужна для этого громкого заявления фактология, то вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку планета Земля: две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком», — заявил Кушанашвили, его слова передает The Voice Mag. Он добавил, что находился в реанимации четыре недели и очень устал. Друг журналиста, корреспондент Владимир Полупанов, отметил, что мужчина склонен преувеличивать происходящее с ним. По его словам, мужчина находится в больнице девять дней. На данный момент Кушанашвили предстоит удаление злокачественной опухоли в кишечнике. Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили был поставлен серьезный диагноз. О его госпитализации стало известно 20 июня после того, как врачами была обнаружена раковая опухоль. Медицинские специалисты отметили, что Кушанашвили пренебрегал своим здоровьем, это привело к ухудшению его состояния. После операции журналист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает 360.ru. К сожалению, свой день рождения Отар Кушанашвили встретил в бессознательном состоянии, пишет «Царьград».