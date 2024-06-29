Baza: мошенник обманул россиян на миллионы рублей и уехал на СВО

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, спецназ, боевые действия, штурмовики, участник сво
Мошенник уехал на СВО, чтобы избежать следствия Фото:

Владелец строительной компании «Амулет» обманул клиентов более чем на 15 млн рублей, а затем уехал на СВО, избегая следствия. Теперь он пишет угрозы людям, которых обманул, сообщает Baza.

«Приезжай-ка ко мне, разок голову из автомата стрельну. Чтобы серое вещество заработало», — передает сообщения мошенника telegram-канал Baza.

Отзывы на ООО «Амулет» были хорошими, а сама компания — юридически чистой. По информации Baza, люди обращались в «Амулет», чтобы построить дом, и на первых этапах строительства все шло без нареканий. Однако затем компанию продали: новыми владельцами фирмы стали некие Вылегжанин и Черных. Стали появляться плохие отзывы, которые тут же удалялись. Одна из пострадавших обратилась в полицию, потом появились новые пострадавшие. На данный момент следователи выяснили, что общий ущерб от действий мошенника составил более 15 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что один из новых владельцев, Черных, подписал контракт и уехал на СВО.

Ранее фигурант уголовного дела о крупном мошенничестве, находившийся под домашним арестом, также уехал на СВО, чтобы избежать следствия. Об этом сообщает 360.ru.

А в Челябинской области мошенники используют СВО по-другому: они обманывают жен, чьи мужья сейчас находятся на фронте. Злоумышленники навязывают свои услуги (дают обереги, произносят заклинания), играя на чувствах женщин.

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Владелец строительной компании «Амулет» обманул клиентов более чем на 15 млн рублей, а затем уехал на СВО, избегая следствия. Теперь он пишет угрозы людям, которых обманул, сообщает Baza. «Приезжай-ка ко мне, разок голову из автомата стрельну. Чтобы серое вещество заработало», — передает сообщения мошенника telegram-канал Baza. Отзывы на ООО «Амулет» были хорошими, а сама компания — юридически чистой. По информации Baza, люди обращались в «Амулет», чтобы построить дом, и на первых этапах строительства все шло без нареканий. Однако затем компанию продали: новыми владельцами фирмы стали некие Вылегжанин и Черных. Стали появляться плохие отзывы, которые тут же удалялись. Одна из пострадавших обратилась в полицию, потом появились новые пострадавшие. На данный момент следователи выяснили, что общий ущерб от действий мошенника составил более 15 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что один из новых владельцев, Черных, подписал контракт и уехал на СВО. Ранее фигурант уголовного дела о крупном мошенничестве, находившийся под домашним арестом, также уехал на СВО, чтобы избежать следствия. Об этом сообщает 360.ru. А в Челябинской области мошенники используют СВО по-другому: они обманывают жен, чьи мужья сейчас находятся на фронте. Злоумышленники навязывают свои услуги (дают обереги, произносят заклинания), играя на чувствах женщин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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