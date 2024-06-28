28 июня 2024

Мятежных генералов в Боливии арестовали на полгода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "правосудие". Москва , сизо, бандит, бандитизм, тюрьма, задержанный, правосудие, суд, наручники, задержание
Суд оставил задержанных под арестом на шесть месяцев Фото:

Боливийский суд определил меру пресечения в виде шести месяцев предварительного заключения для участников неудачной попытки государственного переворота. Они пробудут под арестом шесть месяцев. Об этом сообщает Bolivia TV.

«Хуане Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — передает телеканал Bolivia TV в соцсети Х.

Накануне генерала Хуана Хосе Суньига, возглавлявшего вооруженный мятеж в Боливии, задержали. Он требовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных. Во время восстания танк въехал в столичный президентский дворец.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боливийский суд определил меру пресечения в виде шести месяцев предварительного заключения для участников неудачной попытки государственного переворота. Они пробудут под арестом шесть месяцев. Об этом сообщает Bolivia TV. «Хуане Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — передает телеканал Bolivia TV в соцсети Х. Накануне генерала Хуана Хосе Суньига, возглавлявшего вооруженный мятеж в Боливии, задержали. Он требовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных. Во время восстания танк въехал в столичный президентский дворец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...