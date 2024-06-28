Мятежных генералов в Боливии арестовали на полгода

29 июня 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Суд оставил задержанных под арестом на шесть месяцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Боливийский суд определил меру пресечения в виде шести месяцев предварительного заключения для участников неудачной попытки государственного переворота. Они пробудут под арестом шесть месяцев. Об этом сообщает Bolivia TV. «Хуане Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — передает телеканал Bolivia TV в соцсети Х. Накануне генерала Хуана Хосе Суньига, возглавлявшего вооруженный мятеж в Боливии, задержали. Он требовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных. Во время восстания танк въехал в столичный президентский дворец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боливийский суд определил меру пресечения в виде шести месяцев предварительного заключения для участников неудачной попытки государственного переворота. Они пробудут под арестом шесть месяцев. Об этом сообщает Bolivia TV. «Хуане Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — передает телеканал Bolivia TV в соцсети Х. Накануне генерала Хуана Хосе Суньига, возглавлявшего вооруженный мятеж в Боливии, задержали. Он требовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных. Во время восстания танк въехал в столичный президентский дворец.