Мятежных генералов в Боливии арестовали на полгода

Боливийский суд определил меру пресечения в виде шести месяцев предварительного заключения для участников неудачной попытки государственного переворота. Они пробудут под арестом шесть месяцев. Об этом сообщает Bolivia TV.
«Хуане Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро», — передает телеканал Bolivia TV в соцсети Х.
Накануне генерала Хуана Хосе Суньига, возглавлявшего вооруженный мятеж в Боливии, задержали. Он требовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных. Во время восстания танк въехал в столичный президентский дворец.
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