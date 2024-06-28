Игорь Николаев зарегистрировал свой портрет как товарный знак

29 июня 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Игорь Николаев официально может использовать свой портрет на алкогольной продукции Фото: Антон_Белицкий © URA.RU Известный российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал свой портрет как товарный знак. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной на сайте Роспатента. «Цветной портрет Игоря Николаева теперь является зарегистрированным товарным знаком. Это позволяет использовать его в коммерческих целях по шести классам Международной классификации товаров и услуг», — сообщает РБК. Издание уточняет, что действие знака распространяется в том числе на 33 класс. Он предполагает производство вина или крепких алкогольных напитков. Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Николаев имеет задолженность перед налоговой службой. Сумма составляет 119 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал свой портрет как товарный знак. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной на сайте Роспатента. «Цветной портрет Игоря Николаева теперь является зарегистрированным товарным знаком. Это позволяет использовать его в коммерческих целях по шести классам Международной классификации товаров и услуг», — сообщает РБК. Издание уточняет, что действие знака распространяется в том числе на 33 класс. Он предполагает производство вина или крепких алкогольных напитков. Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Николаев имеет задолженность перед налоговой службой. Сумма составляет 119 тысяч рублей.