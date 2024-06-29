В Киеве мужчина взорвал гранату, повредив 11 машин

В Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 автомобилей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
«Взрывом повреждено одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о мере пресечения», — передает ведомство на сайте. Отмечается, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты местным жителем. Во время обыска квартиры подозреваемого также были конфискованы пять гранат и 40 патронов разного калибра. В связи с пришествием злоумышленнику предусмотрено лишение свободы до семи лет.
С начала лета сообщалось о нескольких нападениях со стороны украинских жителей по гражданским. Например, в Киеве неизвестные открыли огонь по казахстанскому оппозиционеру Айдосу Садыкову. Также сообщалось о двух застреленных девушках.
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