В Киеве мужчина взорвал гранату, повредив 11 машин

Национальная полиция Украины: в Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 авто

29 июня 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Киеве местный житель подорвал гранату на улице Фото: Илья Московец © URA.RU В Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 автомобилей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. «Взрывом повреждено одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о мере пресечения», — передает ведомство на сайте. Отмечается, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты местным жителем. Во время обыска квартиры подозреваемого также были конфискованы пять гранат и 40 патронов разного калибра. В связи с пришествием злоумышленнику предусмотрено лишение свободы до семи лет. С начала лета сообщалось о нескольких нападениях со стороны украинских жителей по гражданским. Например, в Киеве неизвестные открыли огонь по казахстанскому оппозиционеру Айдосу Садыкову. Также сообщалось о двух застреленных девушках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 автомобилей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. «Взрывом повреждено одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о мере пресечения», — передает ведомство на сайте. Отмечается, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты местным жителем. Во время обыска квартиры подозреваемого также были конфискованы пять гранат и 40 патронов разного калибра. В связи с пришествием злоумышленнику предусмотрено лишение свободы до семи лет. С начала лета сообщалось о нескольких нападениях со стороны украинских жителей по гражданским. Например, в Киеве неизвестные открыли огонь по казахстанскому оппозиционеру Айдосу Садыкову. Также сообщалось о двух застреленных девушках.