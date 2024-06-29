В Киеве мужчина взорвал гранату, повредив 11 машин

Национальная полиция Украины: в Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 авто
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, боеприпас, лимонка, ф1, граната в руке
В Киеве местный житель подорвал гранату на улице Фото:

В Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 автомобилей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Взрывом повреждено одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о мере пресечения», — передает ведомство на сайте. Отмечается, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты местным жителем. Во время обыска квартиры подозреваемого также были конфискованы пять гранат и 40 патронов разного калибра. В связи с пришествием злоумышленнику предусмотрено лишение свободы до семи лет.

С начала лета сообщалось о нескольких нападениях со стороны украинских жителей по гражданским. Например, в Киеве неизвестные открыли огонь по казахстанскому оппозиционеру Айдосу Садыкову. Также сообщалось о двух застреленных девушках.

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В Киеве мужчина подорвал гранату. В результате взрыва были повреждены 11 автомобилей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. «Взрывом повреждено одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о мере пресечения», — передает ведомство на сайте. Отмечается, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты местным жителем. Во время обыска квартиры подозреваемого также были конфискованы пять гранат и 40 патронов разного калибра. В связи с пришествием злоумышленнику предусмотрено лишение свободы до семи лет. С начала лета сообщалось о нескольких нападениях со стороны украинских жителей по гражданским. Например, в Киеве неизвестные открыли огонь по казахстанскому оппозиционеру Айдосу Садыкову. Также сообщалось о двух застреленных девушках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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