РИА Новости: Польша и Украина подпишут новое соглашение о безопасности

29 июня 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Польша намерена подписать с Украиной двусторонний договор о безопасности, передает РИАН Фото: miliman/pickupimage.com Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности перед саммитом НАТО. Таким образом Варшава хочет показать альянс, что Киеву необходима еще большая поддержка. Об этом рассказал один из источников, приближенный к ситуации. «На будущей неделе в Варшаву прибудет президент Украины [Владимир Зеленский], и если ничего не случится, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости. В прошлом году в ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако в документе не были обозначены конкретные сроки. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации мер поддержки, также не были отражены обязательства альянса по безопасности. Ранее в Германии говорили, что если ВС РФ достигнут успеха в Харьковской области, Польша готова будет ввести свои войска на Украину. В апреле этого года Служба безопасности Украины сообщала, что в Польше готовилось покушение на украинского лидера Зеленского. Однако в службе заявили, что злоумышленник якобы был российским агентом. Также в конце 2023 года говорилось, что Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы пограничниками, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности перед саммитом НАТО. Таким образом Варшава хочет показать альянс, что Киеву необходима еще большая поддержка. Об этом рассказал один из источников, приближенный к ситуации. «На будущей неделе в Варшаву прибудет президент Украины [Владимир Зеленский], и если ничего не случится, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости. В прошлом году в ходе саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако в документе не были обозначены конкретные сроки. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации мер поддержки, также не были отражены обязательства альянса по безопасности. Ранее в Германии говорили, что если ВС РФ достигнут успеха в Харьковской области, Польша готова будет ввести свои войска на Украину. В апреле этого года Служба безопасности Украины сообщала, что в Польше готовилось покушение на украинского лидера Зеленского. Однако в службе заявили, что злоумышленник якобы был российским агентом. Также в конце 2023 года говорилось, что Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы пограничниками, передает 360.ru.