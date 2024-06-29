Жители Курской области получили контузии после обстрелов ВСУ

В Курской области в селе Гуево Суджанского района из-за ударов ВСУ были контужены три человека, их доставили в больницу. Об этом сообщает врио губернатор региона Алексей Смирнов.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя», — передает Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу. Также один из жителей Кореневского района, пострадавший по пути в Суджу, направлен в Курскую областную больницу для дальнейшего обследования и лечения.
В результате обстрела населенного пункта Гуево повреждены жилые дома, автотранспорт, а также коммуникационные сети, включая линии электропередачи и газопровод. Ремонтные работы планируется начать, как только это станет возможным с учетом текущей обстановки. Алексей Смирнов пообещал предоставить необходимую помощь всем собственникам, чье имущество было повреждено.
Ночью 29 июня в деревне Городище Курской области прошла еще одна атака ВСУ, в результате которой погибли пять Человек. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осудила теракт, пишет MK.RU. Она заявила о намерении обратиться в международные инстанции после нападения ВСУ, в результате которого погибли мирные жители. В своем заявлении Москалькова принесла соболезнования семьям погибших, отметив, что среди жертв — двое детей и трое взрослых, передает РАПСИ.
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В Курской области в селе Гуево Суджанского района из-за ударов ВСУ были контужены три человека, их доставили в больницу. Об этом сообщает врио губернатор региона Алексей Смирнов. «Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя», — передает Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу. Также один из жителей Кореневского района, пострадавший по пути в Суджу, направлен в Курскую областную больницу для дальнейшего обследования и лечения. В результате обстрела населенного пункта Гуево повреждены жилые дома, автотранспорт, а также коммуникационные сети, включая линии электропередачи и газопровод. Ремонтные работы планируется начать, как только это станет возможным с учетом текущей обстановки. Алексей Смирнов пообещал предоставить необходимую помощь всем собственникам, чье имущество было повреждено. Ночью 29 июня в деревне Городище Курской области прошла еще одна атака ВСУ, в результате которой погибли пять Человек. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осудила теракт, пишет MK.RU. Она заявила о намерении обратиться в международные инстанции после нападения ВСУ, в результате которого погибли мирные жители. В своем заявлении Москалькова принесла соболезнования семьям погибших, отметив, что среди жертв — двое детей и трое взрослых, передает РАПСИ.