Президент Польши продлил пребывание американских и британских войск в стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Анджей Дуда продлил пребывания военных из США, Канады и Британии в своей стране до конца этого года Фото:

Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории страны военных из НАТО, включая США, Канаду и Великобританию. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности республики. Они будут находиться на польской территории до 31 декабря этого года.

«Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств», — передает бюро. Сообщение публикует РИА Новости. Отмечается, что в настоящий момент в Польше находится до 6500 американских военных. Из Великобритании — 700 солдат, а из Канады — до 350 военнослужащих.

В свою очередь Польша на этот же срок также продлила пребывания собственных военных в некоторых странах. Сейчас в Турции находятся до 95 польских военнослужащих, Ираке — до 350 солдат, Латвии — до 260 бойцов.

В Польше также пообещали на днях подписать договор о безопасности с Украиной. Ранее сообщалось, что польские военные силы предложили своим гражданам программу «Каникулы с армией». Таким образом страна хочет подготовиться к потенциальному конфликту с Россией. На днях Варшава также пригрозила полностью закрыть границу с Минском, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории страны военных из НАТО, включая США, Канаду и Великобританию. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности республики. Они будут находиться на польской территории до 31 декабря этого года. «Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств», — передает бюро. Сообщение публикует РИА Новости. Отмечается, что в настоящий момент в Польше находится до 6500 американских военных. Из Великобритании — 700 солдат, а из Канады — до 350 военнослужащих. В свою очередь Польша на этот же срок также продлила пребывания собственных военных в некоторых странах. Сейчас в Турции находятся до 95 польских военнослужащих, Ираке — до 350 солдат, Латвии — до 260 бойцов. В Польше также пообещали на днях подписать договор о безопасности с Украиной. Ранее сообщалось, что польские военные силы предложили своим гражданам программу «Каникулы с армией». Таким образом страна хочет подготовиться к потенциальному конфликту с Россией. На днях Варшава также пригрозила полностью закрыть границу с Минском, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...