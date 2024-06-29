Президент Польши продлил пребывание американских и британских войск в стране

29 июня 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда продлил пребывания военных из США, Канады и Британии в своей стране до конца этого года Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории страны военных из НАТО, включая США, Канаду и Великобританию. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности республики. Они будут находиться на польской территории до 31 декабря этого года. «Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств», — передает бюро. Сообщение публикует РИА Новости. Отмечается, что в настоящий момент в Польше находится до 6500 американских военных. Из Великобритании — 700 солдат, а из Канады — до 350 военнослужащих. В свою очередь Польша на этот же срок также продлила пребывания собственных военных в некоторых странах. Сейчас в Турции находятся до 95 польских военнослужащих, Ираке — до 350 солдат, Латвии — до 260 бойцов. В Польше также пообещали на днях подписать договор о безопасности с Украиной. Ранее сообщалось, что польские военные силы предложили своим гражданам программу «Каникулы с армией». Таким образом страна хочет подготовиться к потенциальному конфликту с Россией. На днях Варшава также пригрозила полностью закрыть границу с Минском, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Польши Анджей Дуда продлил пребывание на территории страны военных из НАТО, включая США, Канаду и Великобританию. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности республики. Они будут находиться на польской территории до 31 декабря этого года. «Президент Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание на территории Польши до 31 декабря 2024 года компонентов союзных сил, а также вооружений и боевых средств из государств», — передает бюро. Сообщение публикует РИА Новости. Отмечается, что в настоящий момент в Польше находится до 6500 американских военных. Из Великобритании — 700 солдат, а из Канады — до 350 военнослужащих. В свою очередь Польша на этот же срок также продлила пребывания собственных военных в некоторых странах. Сейчас в Турции находятся до 95 польских военнослужащих, Ираке — до 350 солдат, Латвии — до 260 бойцов. В Польше также пообещали на днях подписать договор о безопасности с Украиной. Ранее сообщалось, что польские военные силы предложили своим гражданам программу «Каникулы с армией». Таким образом страна хочет подготовиться к потенциальному конфликту с Россией. На днях Варшава также пригрозила полностью закрыть границу с Минском, передает 360.ru.