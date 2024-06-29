Побывавшая в космосе актриса Пересильд раскрыла секреты красоты. Видео

Побывавшая в космосе актриса Пересильд сняла видео без косметики

29 июня 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Пересильд утверждает, что пьет около пяти стаканов зеленого чая в день Фото: Размик Закарян © URA.RU Актриса Юлия Пересильд, побывавшая в космосе, выложила видео без косметики. Она поделилась своим утренним ритуалом красоты, который помогает ей сохранять свежесть и молодость: девушка выпивает по четыре-пять стаканов зеленого чая и выполняет упражнения цигун по утрам. «Мое утро начинается так», — раскрыла Пересильд в своем telegram-канале. В своем сообщении Юлия Пересильд дала подробные рекомендации по уходу за собой. Утро актрисы начинается со стакана воды, умывания холодной водой, далее она прикладывает на лицо теплое полотенце, после которого идет маска. Пересильд указывает, что может выпить до пяти стаканов зеленого пуэра, после чего идет разминка ступней и выполнение упражнений цигун. Только после всех этих процедур она наносит на лицо сыворотку и крем. Юлия Пересильд снималась в главной роли в фильме «Вызов», за что была удостоена премии от президента России Владимира Путина. Церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий прошла в Большом Кремлевском дворце в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Юлия Пересильд, побывавшая в космосе, выложила видео без косметики. Она поделилась своим утренним ритуалом красоты, который помогает ей сохранять свежесть и молодость: девушка выпивает по четыре-пять стаканов зеленого чая и выполняет упражнения цигун по утрам. «Мое утро начинается так», — раскрыла Пересильд в своем telegram-канале. В своем сообщении Юлия Пересильд дала подробные рекомендации по уходу за собой. Утро актрисы начинается со стакана воды, умывания холодной водой, далее она прикладывает на лицо теплое полотенце, после которого идет маска. Пересильд указывает, что может выпить до пяти стаканов зеленого пуэра, после чего идет разминка ступней и выполнение упражнений цигун. Только после всех этих процедур она наносит на лицо сыворотку и крем. Юлия Пересильд снималась в главной роли в фильме «Вызов», за что была удостоена премии от президента России Владимира Путина. Церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий прошла в Большом Кремлевском дворце в 2023 году.