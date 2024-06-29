Некоторым первокурсникам повысят стипендии уже в 2024 году

Выпускникам школ, кто сдал ЕГЭ на высокие баллы и поступил в дальневосточные вузы, повысят стипендию на 30 тысяч рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Для лучших выпускников школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех, будет повышенная стипендия — плюс 30 тысяч рублей. И эту меру мы будем вводить уже с этого года», — сказал Алексей Чекунков в разговоре с журналистами. Сообщение передает РИА Новости. Эту меру поддержки введут в связи с поручением российского президента Владимира Путина.
Чекунков также призвал молодежь приезжать работать, учиться и жить на Дальнем Востоке. По его словам, на этой территории в настоящий момент строится будущее.
На днях Минобрнауки предложило увеличить размер стипендии для родителей, которые обучаются в вузах. Ее размер будет соответствовать МРОТ. Инициативу хотят включить в нацпроект «Семья», который будет действовать с начала 2025 года, сообщает RT. Российским вузам ранее рекомендовали поднять стипендии до прожиточного минимума, передает
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