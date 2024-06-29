Некоторым первокурсникам повысят стипендии уже в 2024 году

Чекунков: отличникам, поступившим в вузы Дальнего Востока, повысят стипендию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Биткоин. Челябинск, платежная система, биткоин, криптовалюта, блокчейн, цифровые деньги, цифровая экономика, биткойн
Студентам дальневосточных вузов, которые окончили школу с отличием, повысят стипендию на 30 тысяч рублей Фото:

Выпускникам школ, кто сдал ЕГЭ на высокие баллы и поступил в дальневосточные вузы, повысят стипендию на 30 тысяч рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Для лучших выпускников школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех, будет повышенная стипендия — плюс 30 тысяч рублей. И эту меру мы будем вводить уже с этого года», — сказал Алексей Чекунков в разговоре с журналистами. Сообщение передает РИА Новости. Эту меру поддержки введут в связи с поручением российского президента Владимира Путина.

Чекунков также призвал молодежь приезжать работать, учиться и жить на Дальнем Востоке. По его словам, на этой территории в настоящий момент строится будущее.

На днях Минобрнауки предложило увеличить размер стипендии для родителей, которые обучаются в вузах. Ее размер будет соответствовать МРОТ. Инициативу хотят включить в нацпроект «Семья», который будет действовать с начала 2025 года, сообщает RT. Российским вузам ранее рекомендовали поднять стипендии до прожиточного минимума, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выпускникам школ, кто сдал ЕГЭ на высокие баллы и поступил в дальневосточные вузы, повысят стипендию на 30 тысяч рублей. Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Для лучших выпускников школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех, будет повышенная стипендия — плюс 30 тысяч рублей. И эту меру мы будем вводить уже с этого года», — сказал Алексей Чекунков в разговоре с журналистами. Сообщение передает РИА Новости. Эту меру поддержки введут в связи с поручением российского президента Владимира Путина. Чекунков также призвал молодежь приезжать работать, учиться и жить на Дальнем Востоке. По его словам, на этой территории в настоящий момент строится будущее. На днях Минобрнауки предложило увеличить размер стипендии для родителей, которые обучаются в вузах. Ее размер будет соответствовать МРОТ. Инициативу хотят включить в нацпроект «Семья», который будет действовать с начала 2025 года, сообщает RT. Российским вузам ранее рекомендовали поднять стипендии до прожиточного минимума, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...