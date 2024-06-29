Названы планы по восстановлению «Крокуса» после теракта

Crocus Group планирует восстановить внешний контур «Крокуса»

29 июня 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

В «Крокусе» планируют восстановить внешний контур здания, заявили в Crocus Group Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Компания Crocus Group объявила о планах по восстановлению внешнего контура подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», который пострадал в результате теракта. Об этом сообщает пресс-служба компании. Однако на данный момент не принято решение, будет ли на месте зала построен мемориал или продолжится восстановление других его частей. «Площадь здания, где находился „Крокус Сити Холл“, [составляет] 400 тысяч квадратных метров. Из них 10 тысяч квадратных метров — прогоревшие кровля и периметр», — сообщили в Crocus Group. Информацию передает ТАСС. Важность восстановительных работ подчеркивается близостью других объектов, которые являются популярными среди посетителей. В компании заявили о необходимости обеспечения безопасности для людей, посещающих прилегающие территории. Окончательное решение о том, будет ли на месте создан мемориал или восстановлены другие части здания, пока не принято. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 24 марта. Этот день объявлен в России траурным. В результате действий террористической группировки погибло 143 человека, около 200 получили ранения. Подробней о теракте в Подмосковье — в сюжете URA.RU. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал не будут восстанавливать, предает VSE4.RU. Он также упомянул возможность строительства на этом месте мемориала жертвам теракта, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Crocus Group объявила о планах по восстановлению внешнего контура подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», который пострадал в результате теракта. Об этом сообщает пресс-служба компании. Однако на данный момент не принято решение, будет ли на месте зала построен мемориал или продолжится восстановление других его частей. «Площадь здания, где находился „Крокус Сити Холл“, [составляет] 400 тысяч квадратных метров. Из них 10 тысяч квадратных метров — прогоревшие кровля и периметр», — сообщили в Crocus Group. Информацию передает ТАСС. Важность восстановительных работ подчеркивается близостью других объектов, которые являются популярными среди посетителей. В компании заявили о необходимости обеспечения безопасности для людей, посещающих прилегающие территории. Окончательное решение о том, будет ли на месте создан мемориал или восстановлены другие части здания, пока не принято. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 24 марта. Этот день объявлен в России траурным. В результате действий террористической группировки погибло 143 человека, около 200 получили ранения. Подробней о теракте в Подмосковье — в сюжете URA.RU. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал не будут восстанавливать, предает VSE4.RU. Он также упомянул возможность строительства на этом месте мемориала жертвам теракта, пишет 360.ru.