Неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Сербии

29 июня 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В Сербии установили личность мужчины, который из арбалета ранил полицейского у израильского посольства Фото: Денис Моргунов © URA.RU У посольства Израиля в Сербии произошла попытка теракта, мужчина ранил из арбалета сотрудника полиции. Сотрудники дипмиссии не пострадали. Об этом сообщает глава МВД страны Ивица Дачич. «Сегодня около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, охранявшего посольство Израиля, и ранил его в шею», — заявил Дачич. Его слова приводит МВД Сербии. Само посольство было закрыто, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Раненый полицейский во время обороны применил оружие, тем самым нейтрализовав нападавшего. Им оказался человек, которого долгое время выслеживали спецслужбы, он отличился своими предыдущими вспышками гнева, пишут сербские СМИ. На данный момент пострадавший находится в сознании. Он был доставлен в больницу, где ему извлекут стрелу из шеи, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У посольства Израиля в Сербии произошла попытка теракта, мужчина ранил из арбалета сотрудника полиции. Сотрудники дипмиссии не пострадали. Об этом сообщает глава МВД страны Ивица Дачич. «Сегодня около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, охранявшего посольство Израиля, и ранил его в шею», — заявил Дачич. Его слова приводит МВД Сербии. Само посольство было закрыто, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Раненый полицейский во время обороны применил оружие, тем самым нейтрализовав нападавшего. Им оказался человек, которого долгое время выслеживали спецслужбы, он отличился своими предыдущими вспышками гнева, пишут сербские СМИ. На данный момент пострадавший находится в сознании. Он был доставлен в больницу, где ему извлекут стрелу из шеи, пишет «Национальная служба новостей».