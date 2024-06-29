Следователи назвали новую причину смертельного пожара в Балашихе

ГСУ СК: причина смертельного пожара в Балашихе — неосторожноcть при курении
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В подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие Фото:

Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую версию выдвинули в ГУ СК России по Московской области. Всего при ЧП погибли пять человек.

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В общежитии Балашихи вспыхнул пожар: сколько человек погибло, причина ЧП. Видео

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в telegram-канале Следкома. Работа по уголовному делу продолжается.

Ранее в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие. В результате ЧП погибли пять человек, передает RT. По факту их гибели СК РФ возбудил уголовное дело. Причиной происшествия указывался аварийный режим работы электросети.

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Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую версию выдвинули в ГУ СК России по Московской области. Всего при ЧП погибли пять человек. «Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в telegram-канале Следкома. Работа по уголовному делу продолжается. Ранее в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие. В результате ЧП погибли пять человек, передает RT. По факту их гибели СК РФ возбудил уголовное дело. Причиной происшествия указывался аварийный режим работы электросети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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