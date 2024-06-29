Следователи назвали новую причину смертельного пожара в Балашихе

Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую версию выдвинули в ГУ СК России по Московской области. Всего при ЧП погибли пять человек.
«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в telegram-канале Следкома. Работа по уголовному делу продолжается.
Ранее в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие. В результате ЧП погибли пять человек, передает RT. По факту их гибели СК РФ возбудил уголовное дело. Причиной происшествия указывался аварийный режим работы электросети.
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