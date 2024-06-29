Происшествия Пожары Следователи назвали новую причину смертельного пожара в Балашихе ГСУ СК: причина смертельного пожара в Балашихе — неосторожноcть при курении 29 июня 2024 в 13:12 Размер текста - 17 + В подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую версию выдвинули в ГУ СК России по Московской области. Всего при ЧП погибли пять человек. Новость по теме В общежитии Балашихи вспыхнул пожар: сколько человек погибло, причина ЧП. Видео «Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в telegram-канале Следкома. Работа по уголовному делу продолжается. Ранее в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие. В результате ЧП погибли пять человек, передает RT. По факту их гибели СК РФ возбудил уголовное дело. Причиной происшествия указывался аварийный режим работы электросети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Предварительной причиной пожара в общежитии в Балашихе стало неосторожное обращение с огнем при курении. Такую версию выдвинули в ГУ СК России по Московской области. Всего при ЧП погибли пять человек. «Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в telegram-канале Следкома. Работа по уголовному делу продолжается. Ранее в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие. В результате ЧП погибли пять человек, передает RT. По факту их гибели СК РФ возбудил уголовное дело. Причиной происшествия указывался аварийный режим работы электросети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям