Власти России планируют до конца июля продлить разрешение на экспорт бензина. Об этом заявили источники в правительстве РФ.
«Правительство продлит разрешение на экспорт бензина до конца июля», — передают «Ведомости» информацию от источника. Уточняется, что официально об этом могло быть объявлено вечером 28 июня. При этом запрет на поставки до полугода может быть введен для перекупщиков дизеля.
По данным источника, более всего в экспорте бензина заинтересован «Сургутнефтегаз». Компания поставляет за рубеж значительные объемы топлива, а их завод в Ленинградской области строился с целью экспорта.
Действующий с 1 марта 2024 года запрет на экспорт российского бензина прекратит свое действие до 30 июня, передает телеканал 360. Решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка, а также снижения нагрузки на нефтеперерабатывающие предприятия и расчистки портов от подпавших под ограничения на вывоз партий топлива. В мае The Guardian сообщал о пятикратном росте импорта российской нефти, которая поступает в Лондон. Сообщение публикует Царьград. По документам, это поставки из Турции, Индии и Китая. На деле же поставки идут из России.
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