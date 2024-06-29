Беженец из Торецка рассказал, как ВСУ расстреливали граждан во время эвакуации

Беженец из Торецка: ВСУ намеренно стреляли в граждан при эвакуации из Дзержинска

29 июня 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Один из беженцев сообщил, что ВСУ вели артобстрел по эвакуировавшимся людям Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия целенаправленно вела стрельбу по гражданским, когда они эвакуировались из Дзержинска (Торецка), сообщил один из беженцев. По его словам, в результате этого погиб как минимум один человек. «Они [ВСУ] целенаправленно охотились на гражданских людей», — заявил беженец. Его слова передает РИА Новости. Мужчина рассказал, что эвакуации заняла около 16-18 часов. По его словам, украинские военные, узнав о планах мирных жителей, начали их преследование. Группа была атакована во время пересечения лесополосы, над их головами появились беспилотники и армия Украины начала проводить артобстрел. В ходе атаки ВСУ погиб пожилой сосед беженца. Беженец рассказал, что мина разорвалась всего в нескольких метрах от них, в результате чего пожилому человеку оторвало руку и он скончался на месте. Рядом с погибшим находилась его супруга. Ранее источник в ДНР сообщил, что украинская армия расстреляла группу беженцев во время их эвакуации из Торецка. По словам советника главы республики Игоря Кимаковского, погибло как минимум семь человек. На данный момент в населенном пункте проходят ожесточенные бои, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия целенаправленно вела стрельбу по гражданским, когда они эвакуировались из Дзержинска (Торецка), сообщил один из беженцев. По его словам, в результате этого погиб как минимум один человек. «Они [ВСУ] целенаправленно охотились на гражданских людей», — заявил беженец. Его слова передает РИА Новости. Мужчина рассказал, что эвакуации заняла около 16-18 часов. По его словам, украинские военные, узнав о планах мирных жителей, начали их преследование. Группа была атакована во время пересечения лесополосы, над их головами появились беспилотники и армия Украины начала проводить артобстрел. В ходе атаки ВСУ погиб пожилой сосед беженца. Беженец рассказал, что мина разорвалась всего в нескольких метрах от них, в результате чего пожилому человеку оторвало руку и он скончался на месте. Рядом с погибшим находилась его супруга. Ранее источник в ДНР сообщил, что украинская армия расстреляла группу беженцев во время их эвакуации из Торецка. По словам советника главы республики Игоря Кимаковского, погибло как минимум семь человек. На данный момент в населенном пункте проходят ожесточенные бои, пишет MK.RU.