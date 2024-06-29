Беженец из Торецка рассказал, как ВСУ расстреливали граждан во время эвакуации

Украинская армия целенаправленно вела стрельбу по гражданским, когда они эвакуировались из Дзержинска (Торецка), сообщил один из беженцев. По его словам, в результате этого погиб как минимум один человек.
«Они [ВСУ] целенаправленно охотились на гражданских людей», — заявил беженец. Его слова передает РИА Новости.
Мужчина рассказал, что эвакуации заняла около 16-18 часов. По его словам, украинские военные, узнав о планах мирных жителей, начали их преследование. Группа была атакована во время пересечения лесополосы, над их головами появились беспилотники и армия Украины начала проводить артобстрел.
В ходе атаки ВСУ погиб пожилой сосед беженца. Беженец рассказал, что мина разорвалась всего в нескольких метрах от них, в результате чего пожилому человеку оторвало руку и он скончался на месте. Рядом с погибшим находилась его супруга.
Ранее источник в ДНР сообщил, что украинская армия расстреляла группу беженцев во время их эвакуации из Торецка. По словам советника главы республики Игоря Кимаковского, погибло как минимум семь человек. На данный момент в населенном пункте проходят ожесточенные бои, пишет
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