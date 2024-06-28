Минпромторг РФ попросили ввести маркировку сахара в продуктах

Из-за чрезмерного употребления сахара Минпромторг просят ввести обязательную маркировку его содержания в продуктах. С такой просьбой к ведомству обратились депутаты Госдумы.
«Проблема чрезмерного потребления сахара — одна из самых острых в сфере питания и здоровьесбережения российских граждан. Производители успешно маскируют сахар в составе продуктов. Прошу рассмотреть возможность введения специальной маркировки для продуктов, содержащих скрытые сахара», — ознакомились «Известия» с обращением вице-спикер Госдумы Бориса Чернышова. Он считает, что маркировка должна занимать минимум 25% от лицевой стороны упаковки.
Политик добавил, что чрезмерное употребление сахара приводит к развитию не только сахарного диабета, но и коррелирует с развитием ряда онкологических заболеваний. Среди других болезней — инсульты, инфаркты, атеросклероз, синдром обструктивного апноэ, жировая болезнь печени, повышенная нагрузка на суставы ног. Также увеличиваются риски для нервной системы.
Рост количества россиян с ожирением с 2020 года поднялся с 1,9 до 2,1 миллиона человек. Болезни эндокринной системы и нарушение обмена веществ зафиксированы более чем у 13 миллионов граждан страны, говорится в документе.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее назвала сахар главным слом в энергетических напитках помимо таурина и кофеина, передает телеканал 360. Регулярное потребление этих напитков приводит к увеличению веса, а разрастание жировой ткани провоцирует развитие опухолевых заболеваний.
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