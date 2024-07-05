МИД назвал число мирных россиян, ставших жертвами атак ВСУ

МИД: 465 мирных граждан погибли в России из-за атак ВСУ

05 июля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Белгород особенно часто подвергается ударам со стороны Украины (фото из архива) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние три месяца в результате атак ВСУ по территории России погибли 264 мирных жителя. С начала года количество жертв составило около 465, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По словам Мирошника, с 1 января по 30 июня из-за атак ВСУ получили ранения и увечья 2 082 мирных жителя. Погибли как минимум 465 человек. Большая часть из них — 264 — за последние три месяца, передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние три месяца в результате атак ВСУ по территории России погибли 264 мирных жителя. С начала года количество жертв составило около 465, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По словам Мирошника, с 1 января по 30 июня из-за атак ВСУ получили ранения и увечья 2 082 мирных жителя. Погибли как минимум 465 человек. Большая часть из них — 264 — за последние три месяца, передает ТАСС.