МИД назвал число мирных россиян, ставших жертвами атак ВСУ

Белгород особенно часто подвергается ударам со стороны Украины (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние три месяца в результате атак ВСУ по территории России погибли 264 мирных жителя. С начала года количество жертв составило около 465, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По словам Мирошника, с 1 января по 30 июня из-за атак ВСУ получили ранения и увечья 2 082 мирных жителя. Погибли как минимум 465 человек. Большая часть из них — 264 — за последние три месяца, передает ТАСС.
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