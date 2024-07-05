МИД назвал число мирных россиян, ставших жертвами атак ВСУ

МИД: 465 мирных граждан погибли в России из-за атак ВСУ
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За последние три месяца в результате атак ВСУ по территории России погибли 264 мирных жителя. С начала года количество жертв составило около 465, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам Мирошника, с 1 января по 30 июня из-за атак ВСУ получили ранения и увечья 2 082 мирных жителя. Погибли как минимум 465 человек. Большая часть из них — 264 — за последние три месяца, передает ТАСС.

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За последние три месяца в результате атак ВСУ по территории России погибли 264 мирных жителя. С начала года количество жертв составило около 465, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По словам Мирошника, с 1 января по 30 июня из-за атак ВСУ получили ранения и увечья 2 082 мирных жителя. Погибли как минимум 465 человек. Большая часть из них — 264 — за последние три месяца, передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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