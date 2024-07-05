Происшествия Над Севастополем работает авиация 05 июля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 + Опасность для граждан представляют осколки сбитых ракет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Над Севастополем работает российская военная авиация. Она уничтожает воздушные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, работа ведется на значительном расстоянии от берега над акваторией Черного моря. «Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале . Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Губернатор предупредил, что опасность для граждан представляют осколки сбитых ракет, поэтому не нужно находиться на открытом месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Над Севастополем работает российская военная авиация. Она уничтожает воздушные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, работа ведется на значительном расстоянии от берега над акваторией Черного моря. «Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Губернатор предупредил, что опасность для граждан представляют осколки сбитых ракет, поэтому не нужно находиться на открытом месте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям