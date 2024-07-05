Над Севастополем работает авиация

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс,  stock
Опасность для граждан представляют осколки сбитых ракет Фото:

Над Севастополем работает российская военная авиация. Она уничтожает воздушные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, работа ведется на значительном расстоянии от берега над акваторией Черного моря.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Губернатор предупредил, что опасность для граждан представляют осколки сбитых ракет, поэтому не нужно находиться на открытом месте.

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Над Севастополем работает российская военная авиация. Она уничтожает воздушные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, работа ведется на значительном расстоянии от берега над акваторией Черного моря. «Все службы приведены в состояние боевой готовности», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Губернатор предупредил, что опасность для граждан представляют осколки сбитых ракет, поэтому не нужно находиться на открытом месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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