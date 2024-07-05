Interia: Украина планирует разместить часть F-16 в Польше

В Киеве царит беспокойство после серии российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области, которые нанесли украинским ВВС колоссальные потери. Это может вынудить украинские власти разместить истребители F-16 на территории Польши, сообщает польское издание Interia.
«Последние атаки на украинские аэродромы, совершенные за два дня, заставили украинских парламентариев выразить серьезную озабоченность по поводу безопасности обещанных истребителей F-16», — пишет автор статьи в Interia. Издание также сообщает, что недовольство касается командования ВВС Украины, которое не обеспечило должного укрытия для самолетов и не поддерживало на должном уровне противовоздушную оборону страны. В связи с этим рассматривается возможность перебазирования части резервных истребителей F-16 на аэродромы за пределами Украины, в частности в Польше.
Ранее Минобороны России заявило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево. Уточнялось, что уничтожены истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы.
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