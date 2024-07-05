Мэр Орска ушел в отставку после глобального паводка

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу Фото:

Мэр Орска Василий Козупица ушел в отставку после глобального весеннего паводка, которой произошел из-за прорыва дамбы. Об этом сообщают в telegram-канале Пул №56.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Сегодня, 5 июля, Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке», — написали в сообщении. На ближайшем заседании 10 июля Орский городской Совет депутатов рассмотрит заявление Козупици о досрочном сложении полномочий. Депутаты также назначат дату конкурса по отбору кандидатов на должность мэра Орска.

В апреле в Орске прорвало дамбу. В зону затопления попали более 10 тысяч человек и четыре тысячи домов.

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Мэр Орска Василий Козупица ушел в отставку после глобального весеннего паводка, которой произошел из-за прорыва дамбы. Об этом сообщают в telegram-канале Пул №56. «Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Василия Козупицу. Сегодня, 5 июля, Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке», — написали в сообщении. На ближайшем заседании 10 июля Орский городской Совет депутатов рассмотрит заявление Козупици о досрочном сложении полномочий. Депутаты также назначат дату конкурса по отбору кандидатов на должность мэра Орска. В апреле в Орске прорвало дамбу. В зону затопления попали более 10 тысяч человек и четыре тысячи домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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