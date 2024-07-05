Госдума обезопасила российский спорт от санкций

Законопроект о наделении правом профессиональных спортивных лиг на организацию соревнований с другими командами из дружественных стран без согласования с международными федерациями, был принят депутатами на заседании Государственной Думы. Документ позволит российскому спорту меньше зависеть от международных санкций.
«Госдума приняла в третьем чтении закон, который минимизирует влияние санкций на российский спорт», — говорится в сообщении Госдумы. Этот закон также позволит отечественным спортивным организациям создавать собственные регламенты для соревнований, требования, а также порядок и условия для трансфера спортсменов между клубами.
Отмечается, что перечень профессиональных спортивных лиг будет формировать Министерство спорта России. Авторы законопроекта считают, что нововведения позволят обеспечить развитие российского спорта, несмотря на действия международных организаций, ограничивающих российских спортсменов.
Международные спортивные федерации неоднократно препятствовали российским спортсменам выступать на соревнованиях. Всемирное антидопинговое агентство ввело санкции в отношении 240 спортсменов. В Кремле считают санкции МОК подрывающими авторитет организации.
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