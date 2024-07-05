В Великобритании назначили новых глав Минобороны и МИД

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел первые кадровые назначения в правительстве. Среди ключевых изменений — Дэвид Лэмми вступил в должность главы Министерства иностранных дел, в то время как новым министром обороны стал Джон Хили.
«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми в качестве министра иностранных дел», — говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Информацию передает ТАСС. Ранее Лэмми занимал пост теневого министра юстиции, а затем и теневого министра иностранных дел.
Также Кир Стармер утвердил нового министра оборон страны. Данный пост занял Джон Хили.
Ранее британский монарх Карл III назначил новым премьер-министром Великобритании Кира Стармера. В должность он вступил после аудиенции в Букингемском дворце.
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