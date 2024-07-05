В Великобритании назначили новых глав Минобороны и МИД

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В Британии назначили новых глав Минобороны и МИД страны
В Британии назначили новых глав Минобороны и МИД страны Фото:

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел первые кадровые назначения в правительстве. Среди ключевых изменений — Дэвид Лэмми вступил в должность главы Министерства иностранных дел, в то время как новым министром обороны стал Джон Хили.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми в качестве министра иностранных дел», — говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Информацию передает ТАСС. Ранее Лэмми занимал пост теневого министра юстиции, а затем и теневого министра иностранных дел.

Также Кир Стармер утвердил нового министра оборон страны. Данный пост занял Джон Хили. 

Ранее британский монарх Карл III назначил новым премьер-министром Великобритании Кира Стармера. В должность он вступил после аудиенции в Букингемском дворце. 

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Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел первые кадровые назначения в правительстве. Среди ключевых изменений — Дэвид Лэмми вступил в должность главы Министерства иностранных дел, в то время как новым министром обороны стал Джон Хили. «Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми в качестве министра иностранных дел», — говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Информацию передает ТАСС. Ранее Лэмми занимал пост теневого министра юстиции, а затем и теневого министра иностранных дел. Также Кир Стармер утвердил нового министра оборон страны. Данный пост занял Джон Хили.  Ранее британский монарх Карл III назначил новым премьер-министром Великобритании Кира Стармера. В должность он вступил после аудиенции в Букингемском дворце. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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