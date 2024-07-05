Минюст РФ внес журналистку Олесю Герасименко в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко. Об этом говорится на сайте.
«О.М. Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится на сайте Минюста.
В реестр иноагентов также внесены С. А. Ежов и С. А. Трошин за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также в список внесен Ф.В. Уткин, который по данным ведомства выступал против специальной военной операции на Украине.
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