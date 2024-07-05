Минюст РФ внес журналистку Олесю Герасименко в реестр иноагентов

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Заседание городской думы. Курган, документ, совещание, бумага, заседание
Документ опубликован на сайте Минюста Фото:

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко. Об этом говорится на сайте.

«О.М. Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится на сайте Минюста.

В реестр иноагентов также внесены С. А. Ежов и С. А. Трошин за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также в список внесен Ф.В. Уткин, который по данным ведомства выступал против специальной военной операции на Украине.

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко. Об этом говорится на сайте. «О.М. Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится на сайте Минюста. В реестр иноагентов также внесены С. А. Ежов и С. А. Трошин за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также в список внесен Ф.В. Уткин, который по данным ведомства выступал против специальной военной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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