Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Италия выиграла со счетом 2:1 Фото:

Сборная Испании одержала победу над Германией в четвертьфинале Евро-2024, выиграв в дополнительное время со счетом 2:1. Первый тайм матча прошел без особых моментов, обе команды действовали осторожно.

«Испанцам пришлось сделать вынужденную замену из-за травмы Педри, его место на поле занял Дани Ольмо. Испанцы открыли счет на 51-й минуте благодаря усилиям Ямалья и Мораты, которые помогли Ольмо забить мяч мимо Нойера», — пишет ТАСС.

В ответ Германия активизировала свою игру и на 89-й минуте сравняла счет усилиями Киммиха и Вирца. Однако испанцы вырвали победу на 119-й минуте благодаря голу Микеля Мерино после передачи Дани Ольмо. Таким образом, Испания продолжает свой путь в турнире, в то время как Германия испытывает разочарование от поражения.

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Сборная Испании одержала победу над Германией в четвертьфинале Евро-2024, выиграв в дополнительное время со счетом 2:1. Первый тайм матча прошел без особых моментов, обе команды действовали осторожно. «Испанцам пришлось сделать вынужденную замену из-за травмы Педри, его место на поле занял Дани Ольмо. Испанцы открыли счет на 51-й минуте благодаря усилиям Ямалья и Мораты, которые помогли Ольмо забить мяч мимо Нойера», — пишет ТАСС. В ответ Германия активизировала свою игру и на 89-й минуте сравняла счет усилиями Киммиха и Вирца. Однако испанцы вырвали победу на 119-й минуте благодаря голу Микеля Мерино после передачи Дани Ольмо. Таким образом, Испания продолжает свой путь в турнире, в то время как Германия испытывает разочарование от поражения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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