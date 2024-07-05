Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024

05 июля 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Италия выиграла со счетом 2:1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сборная Испании одержала победу над Германией в четвертьфинале Евро-2024, выиграв в дополнительное время со счетом 2:1. Первый тайм матча прошел без особых моментов, обе команды действовали осторожно. «Испанцам пришлось сделать вынужденную замену из-за травмы Педри, его место на поле занял Дани Ольмо. Испанцы открыли счет на 51-й минуте благодаря усилиям Ямалья и Мораты, которые помогли Ольмо забить мяч мимо Нойера», — пишет ТАСС. В ответ Германия активизировала свою игру и на 89-й минуте сравняла счет усилиями Киммиха и Вирца. Однако испанцы вырвали победу на 119-й минуте благодаря голу Микеля Мерино после передачи Дани Ольмо. Таким образом, Испания продолжает свой путь в турнире, в то время как Германия испытывает разочарование от поражения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сборная Испании одержала победу над Германией в четвертьфинале Евро-2024, выиграв в дополнительное время со счетом 2:1. Первый тайм матча прошел без особых моментов, обе команды действовали осторожно. «Испанцам пришлось сделать вынужденную замену из-за травмы Педри, его место на поле занял Дани Ольмо. Испанцы открыли счет на 51-й минуте благодаря усилиям Ямалья и Мораты, которые помогли Ольмо забить мяч мимо Нойера», — пишет ТАСС. В ответ Германия активизировала свою игру и на 89-й минуте сравняла счет усилиями Киммиха и Вирца. Однако испанцы вырвали победу на 119-й минуте благодаря голу Микеля Мерино после передачи Дани Ольмо. Таким образом, Испания продолжает свой путь в турнире, в то время как Германия испытывает разочарование от поражения.