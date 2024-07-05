Четырех работников ТЦК убило дроном в Чугуеве

Марочко: в Чугуеве дрон убил четырех сотрудников военкомата
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Дрон атаковал сотрудников военкомата, которые передвигались на автомобиле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре сотрудника украинского военкомата погибли в Харьковской области в результате удара дрона. Как сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, личности нападавших на работников ТЦК не установлены.

«В Чугуеве украинскими правоохранительными органами расследуется убийство четырех сотрудников ТЦК», — рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники в интервью РИА Новости. Он добавил, что сотрудники передвигались на служебном автомобиле по улице Харьковская, когда на машину упал дрон-камикадзе.

В результате атаки трое военнослужащих скончались сразу, четвертый умер по пути в больницу. По словам подполковника, следствие рассматривает версию о причастности местных жителей к атаке на сотрудников военкомата.

Это не первый случай столкновения украинских граждан с сотрудниками ТЦК. Весной сотрудники военкомата в Закарпатье вступили в перестрелку с жителями. Причиной для конфликта послужила мобилизация одного из граждан прямо с базара.

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Четыре сотрудника украинского военкомата погибли в Харьковской области в результате удара дрона. Как сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, личности нападавших на работников ТЦК не установлены. «В Чугуеве украинскими правоохранительными органами расследуется убийство четырех сотрудников ТЦК», — рассказал Марочко со ссылкой на собственные источники в интервью РИА Новости. Он добавил, что сотрудники передвигались на служебном автомобиле по улице Харьковская, когда на машину упал дрон-камикадзе. В результате атаки трое военнослужащих скончались сразу, четвертый умер по пути в больницу. По словам подполковника, следствие рассматривает версию о причастности местных жителей к атаке на сотрудников военкомата. Это не первый случай столкновения украинских граждан с сотрудниками ТЦК. Весной сотрудники военкомата в Закарпатье вступили в перестрелку с жителями. Причиной для конфликта послужила мобилизация одного из граждан прямо с базара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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