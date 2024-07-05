В России просят повысить пособие по уходу за инвалидами и стариками

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Активисты просят увеличить пособие по уходу за инвалидами и стариками до уровня МРОТ Фото:

Активисты общественного движения «Право на уход» создали петицию на сайте «Российская общественная инициатива» с просьбой увеличить выплаты по уходу за стариками и инвалидами до уровня МРОТ. Ранее подобные инициативы отклонялись, поскольку не был обозначен источник их финансирования. Так, активисты предлагают увеличить на 1% отчисления в Соцфонд.

«Представители общественного движения „Право на уход“ (объединяет 40 тыс. человек и защищает права лиц, ухаживающих за инвалидами и престарелыми) создали петицию на сайте „Российская общественная инициатива“ с предложением повысить пособие по уходу за инвалидами и стариками до уровня МРОТ (сейчас 19 242 руб.), ежегодно индексировать выплаты и начислять всем категориям ухаживающих», — пишет «Коммерсант».

В последний раз выплату родителям и опекунам повышали в 2019 году до 10 тысяч рублей, а пособие для других ухаживающих — в 2008 году до 1200 рублей. «Прожить на эти деньги взрослому человеку, осуществляющему уход, с учетом, что это чаще всего его единственный доход, нереально», — говорится в петиции.

Федеральные власти готовы рассмотреть петицию, если она наберет 100 тысяч подписей. Сейчас ее подписали свыше 14 тысяч человек. Завершится голосование в феврале 2025 года.

Ранее в Госдуме назвали размер военной пенсии после индексации. В октябре 2024 года военные пенсионеры в России смогут получить прибавку к пенсии в 600 рублей. В среднем военная пенсия будет составлять 41 600 рублей. В ближайшее время для военных пенсионеров замещение денежного довольствия будет составлять 89,83%.

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Активисты общественного движения «Право на уход» создали петицию на сайте «Российская общественная инициатива» с просьбой увеличить выплаты по уходу за стариками и инвалидами до уровня МРОТ. Ранее подобные инициативы отклонялись, поскольку не был обозначен источник их финансирования. Так, активисты предлагают увеличить на 1% отчисления в Соцфонд. «Представители общественного движения „Право на уход“ (объединяет 40 тыс. человек и защищает права лиц, ухаживающих за инвалидами и престарелыми) создали петицию на сайте „Российская общественная инициатива“ с предложением повысить пособие по уходу за инвалидами и стариками до уровня МРОТ (сейчас 19 242 руб.), ежегодно индексировать выплаты и начислять всем категориям ухаживающих», — пишет «Коммерсант». В последний раз выплату родителям и опекунам повышали в 2019 году до 10 тысяч рублей, а пособие для других ухаживающих — в 2008 году до 1200 рублей. «Прожить на эти деньги взрослому человеку, осуществляющему уход, с учетом, что это чаще всего его единственный доход, нереально», — говорится в петиции. Федеральные власти готовы рассмотреть петицию, если она наберет 100 тысяч подписей. Сейчас ее подписали свыше 14 тысяч человек. Завершится голосование в феврале 2025 года. Ранее в Госдуме назвали размер военной пенсии после индексации. В октябре 2024 года военные пенсионеры в России смогут получить прибавку к пенсии в 600 рублей. В среднем военная пенсия будет составлять 41 600 рублей. В ближайшее время для военных пенсионеров замещение денежного довольствия будет составлять 89,83%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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