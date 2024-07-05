Орбан улетел из Москвы до начала грозы

05 июля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Орбан покинул Москву Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Москву до начала сильной грозы. Об этом сообщил источник. «Премьер-министр Орбан покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Виктор Орбан прибыл в Москву после визита в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер министр Венгрии предложил украинскому лидеру прекратить огонь. В Москве Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил намерение укрепить отношения с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Москву до начала сильной грозы. Об этом сообщил источник. «Премьер-министр Орбан покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Виктор Орбан прибыл в Москву после визита в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер министр Венгрии предложил украинскому лидеру прекратить огонь. В Москве Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил намерение укрепить отношения с Украиной.