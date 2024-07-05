Орбан улетел из Москвы до начала грозы

Орбан покинул Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Москву до начала сильной грозы. Об этом сообщил источник.
«Премьер-министр Орбан покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.
Виктор Орбан прибыл в Москву после визита в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер министр Венгрии предложил украинскому лидеру прекратить огонь. В Москве Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил намерение укрепить отношения с Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.