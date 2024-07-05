Орбан улетел из Москвы до начала грозы

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Орбан покинул Москву Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Москву до начала сильной грозы. Об этом сообщил источник.

«Премьер-министр Орбан покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.

Виктор Орбан прибыл в Москву после визита в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер министр Венгрии предложил украинскому лидеру прекратить огонь. В Москве Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил намерение укрепить отношения с Украиной.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Москву до начала сильной грозы. Об этом сообщил источник. «Премьер-министр Орбан покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Виктор Орбан прибыл в Москву после визита в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер министр Венгрии предложил украинскому лидеру прекратить огонь. В Москве Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил намерение укрепить отношения с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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