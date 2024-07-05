Происшествия АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии, есть пострадавшие 05 июля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Причины инцидента устанавливаются (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ. «Самолет вел разведку пожарной обстановки. Пилоты, выйдя на связь, сообщили об аварийной посадке», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в Еравнинском районе. К месту происшествия выдвинулись спасатели. По информации телеканала, при аварии травмы получили шесть человек. Сейчас их доставляют в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ. «Самолет вел разведку пожарной обстановки. Пилоты, выйдя на связь, сообщили об аварийной посадке», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в Еравнинском районе. К месту происшествия выдвинулись спасатели. По информации телеканала, при аварии травмы получили шесть человек. Сейчас их доставляют в больницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям