АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии, есть пострадавшие

Причины инцидента устанавливаются (фото из архива)
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ.
«Самолет вел разведку пожарной обстановки. Пилоты, выйдя на связь, сообщили об аварийной посадке», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в Еравнинском районе. К месту происшествия выдвинулись спасатели.
По информации телеканала, при аварии травмы получили шесть человек. Сейчас их доставляют в больницу.
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