АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии, есть пострадавшие

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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, ан 2, гражданская авиация, ан2, ан-2, самолет, легкомоторный самолет
Причины инцидента устанавливаются (фото из архива) Фото:

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ.

«Самолет вел разведку пожарной обстановки. Пилоты, выйдя на связь, сообщили об аварийной посадке», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в Еравнинском районе. К месту происшествия выдвинулись спасатели.

По информации телеканала, при аварии травмы получили шесть человек. Сейчас их доставляют в больницу.

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Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает РЕН ТВ. «Самолет вел разведку пожарной обстановки. Пилоты, выйдя на связь, сообщили об аварийной посадке», — передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в Еравнинском районе. К месту происшествия выдвинулись спасатели. По информации телеканала, при аварии травмы получили шесть человек. Сейчас их доставляют в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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