Shot: Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр для операции

Журналиста Отара Кушанашвили переводят в московский онкоцентр имени Блохина, где его лечением будет заниматься главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Отара Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр имени Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава РФ. Деньги на лечение ему собирали звезды шоу-бизнеса, в том числе уехавший из России Валерий Меладзе», — написано в сообщении. Сейчас врачи готовят журналиста к операции и с помощью капельниц поднимают уровень белка в его крови. Процедура займет примерно 20 дней.
После операции Кушанашвили переведут в столичный НМИЦ онкологии имени Блохина на Каширке. Там его лечение будет контролировать главный внештатный онколог Минздрава Стилиди.
Племянница журналиста Луиза в разговоре с Shot поблагодарила всех, кто помогал мужчине. Она сказала, что огромную помощь оказали певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков.
Ранее журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения рака. Он приложил к публикации строки из песни «Осенний поцелуй» певицы Аллы Пугачевой. По словам его друга, музыкального критика Владимира Полупанова, Кушанашвили ожидает еще одна операция в процессе лечения.
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