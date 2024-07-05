Shot: Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр для операции

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, лечение, больничная палата, клиника, больница, онкоурология, койкоместо
Лечением Отара Кушанашвили будет заниматься главный внештатный онколог Минздрава РФ Фото:

Журналиста Отара Кушанашвили переводят в московский онкоцентр имени Блохина, где его лечением будет заниматься главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Отара Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр имени Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава РФ. Деньги на лечение ему собирали звезды шоу-бизнеса, в том числе уехавший из России Валерий Меладзе», — написано в сообщении. Сейчас врачи готовят журналиста к операции и с помощью капельниц поднимают уровень белка в его крови. Процедура займет примерно 20 дней.

После операции Кушанашвили переведут в столичный НМИЦ онкологии имени Блохина на Каширке. Там его лечение будет контролировать главный внештатный онколог Минздрава Стилиди.

Племянница журналиста Луиза в разговоре с Shot поблагодарила всех, кто помогал мужчине. Она сказала, что огромную помощь оказали певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков.

Ранее журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения рака. Он приложил к публикации строки из песни «Осенний поцелуй» певицы Аллы Пугачевой. По словам его друга, музыкального критика Владимира Полупанова, Кушанашвили ожидает еще одна операция в процессе лечения.

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Журналиста Отара Кушанашвили переводят в московский онкоцентр имени Блохина, где его лечением будет заниматься главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Отара Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр имени Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава РФ. Деньги на лечение ему собирали звезды шоу-бизнеса, в том числе уехавший из России Валерий Меладзе», — написано в сообщении. Сейчас врачи готовят журналиста к операции и с помощью капельниц поднимают уровень белка в его крови. Процедура займет примерно 20 дней. После операции Кушанашвили переведут в столичный НМИЦ онкологии имени Блохина на Каширке. Там его лечение будет контролировать главный внештатный онколог Минздрава Стилиди. Племянница журналиста Луиза в разговоре с Shot поблагодарила всех, кто помогал мужчине. Она сказала, что огромную помощь оказали певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков. Ранее журналист Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото после двух операций, проведенных из-за обнаружения рака. Он приложил к публикации строки из песни «Осенний поцелуй» певицы Аллы Пугачевой. По словам его друга, музыкального критика Владимира Полупанова, Кушанашвили ожидает еще одна операция в процессе лечения.
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