Урсула на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к единству и заговорила о Путине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По ее мнению, данный визит не будет иметь положительного отклика, и «политика умиротворения» не смогут остановить конфликт на Украине.
«Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х. Она отметила, что «политика умиротворения» не сможет остановить российско-украинский конфликт.
Орбан же подчеркнул, что его поездка в российскую столицу носит миротворческий характер. По словам премьер-министра, тот прибыл в РФ для продолжения «мирной миссии», что подразумевает поиск путей разрешения конфликта на Украине.
Ранее Виктор Орбан прибыл в Россию с рабочим визитом ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ЕС отметили, что исполняющий обязанности президента организации не может вести переговоры от имени совета.
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