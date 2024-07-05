Урсула на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к единству и заговорила о Путине

Урсула фон дер Ляйен: политика умиротворения не остановит конфликт на Украине
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Урсула фон дер Ляйен недовольна визитом Орбана в РФ
Урсула фон дер Ляйен недовольна визитом Орбана в РФ Фото:

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По ее мнению, данный визит не будет иметь положительного отклика, и «политика умиротворения» не смогут остановить конфликт на Украине.

«Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х. Она отметила, что «политика умиротворения» не сможет остановить российско-украинский конфликт.

Орбан же подчеркнул, что его поездка в российскую столицу носит миротворческий характер. По словам премьер-министра, тот прибыл в РФ для продолжения «мирной миссии», что подразумевает поиск путей разрешения конфликта на Украине. 

Ранее Виктор Орбан прибыл в Россию с рабочим визитом ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ЕС отметили, что исполняющий обязанности президента организации не может вести переговоры от имени совета.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По ее мнению, данный визит не будет иметь положительного отклика, и «политика умиротворения» не смогут остановить конфликт на Украине. «Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х. Она отметила, что «политика умиротворения» не сможет остановить российско-украинский конфликт. Орбан же подчеркнул, что его поездка в российскую столицу носит миротворческий характер. По словам премьер-министра, тот прибыл в РФ для продолжения «мирной миссии», что подразумевает поиск путей разрешения конфликта на Украине.  Ранее Виктор Орбан прибыл в Россию с рабочим визитом ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ЕС отметили, что исполняющий обязанности президента организации не может вести переговоры от имени совета.
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