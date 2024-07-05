Baza: в Москве загорелся торговый центр

В Москве пожарные тушат возгорание (архивное фото)
В торговом центре Москвы «Кунцево Плаза» начался пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Москве горит ТЦ „Кунцево Плаза“. Сейчас происходит эвакуация людей из здания», — говорится в публикации. По предварительным данным, пожар начался в районе третьего этажа. Пожарные уже прибыли на место. Что стало причиной возгорание пока неизвестно, официальной информации по этому поводу нет.
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