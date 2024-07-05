Baza: в Москве загорелся торговый центр

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В Москве пожарные тушат возгорание (архивное фото) Фото:

В торговом центре Москвы «Кунцево Плаза» начался пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Москве горит ТЦ „Кунцево Плаза“. Сейчас происходит эвакуация людей из здания», — говорится в публикации. По предварительным данным, пожар начался в районе третьего этажа. Пожарные уже прибыли на место. Что стало причиной возгорание пока неизвестно, официальной информации по этому поводу нет.

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В торговом центре Москвы «Кунцево Плаза» начался пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Москве горит ТЦ „Кунцево Плаза“. Сейчас происходит эвакуация людей из здания», — говорится в публикации. По предварительным данным, пожар начался в районе третьего этажа. Пожарные уже прибыли на место. Что стало причиной возгорание пока неизвестно, официальной информации по этому поводу нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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