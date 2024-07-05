Происшествия Пожары Baza: в Москве загорелся торговый центр 05 июля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + В Москве пожарные тушат возгорание (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В торговом центре Москвы «Кунцево Плаза» начался пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Москве горит ТЦ „Кунцево Плаза“. Сейчас происходит эвакуация людей из здания», — говорится в публикации. По предварительным данным, пожар начался в районе третьего этажа. Пожарные уже прибыли на место. Что стало причиной возгорание пока неизвестно, официальной информации по этому поводу нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В торговом центре Москвы «Кунцево Плаза» начался пожар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Москве горит ТЦ „Кунцево Плаза“. Сейчас происходит эвакуация людей из здания», — говорится в публикации. По предварительным данным, пожар начался в районе третьего этажа. Пожарные уже прибыли на место. Что стало причиной возгорание пока неизвестно, официальной информации по этому поводу нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям