В мире Азия В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти 05 июля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 + Во время обысков у задержанных были найдены боеприпасы и оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Киргизии группа планировала насильственный захват власти. Сотрудники спецслужб ее ликвидировали, сообщили в пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. «Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении ГКНБ, его приводит местное издание « Сводка ». Задержаны пять человек. Они отправлены в СИЗО. Следствие считает, что данная группа создавалась из лиц, которые поддерживают «идеологию криминалитета». Также в ГКНБ их назвали религиозными фанатиками. В домах и машинах задержанных были найдены компоненты для самодельных взрывных устройств, боеприпасы, рации, бронежилеты и огнестрельное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Киргизии группа планировала насильственный захват власти. Сотрудники спецслужб ее ликвидировали, сообщили в пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. «Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении ГКНБ, его приводит местное издание «Сводка». Задержаны пять человек. Они отправлены в СИЗО. Следствие считает, что данная группа создавалась из лиц, которые поддерживают «идеологию криминалитета». Также в ГКНБ их назвали религиозными фанатиками. В домах и машинах задержанных были найдены компоненты для самодельных взрывных устройств, боеприпасы, рации, бронежилеты и огнестрельное оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям