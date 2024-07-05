В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти

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Во время обысков у задержанных были найдены боеприпасы и оружие Фото:

В Киргизии группа планировала насильственный захват власти. Сотрудники спецслужб ее ликвидировали, сообщили в пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении ГКНБ, его приводит местное издание «Сводка».

Задержаны пять человек. Они отправлены в СИЗО. Следствие считает, что данная группа создавалась из лиц, которые поддерживают «идеологию криминалитета». Также в ГКНБ их назвали религиозными фанатиками. В домах и машинах задержанных были найдены компоненты для самодельных взрывных устройств, боеприпасы, рации, бронежилеты и огнестрельное оружие.

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В Киргизии группа планировала насильственный захват власти. Сотрудники спецслужб ее ликвидировали, сообщили в пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. «Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении ГКНБ, его приводит местное издание «Сводка». Задержаны пять человек. Они отправлены в СИЗО. Следствие считает, что данная группа создавалась из лиц, которые поддерживают «идеологию криминалитета». Также в ГКНБ их назвали религиозными фанатиками. В домах и машинах задержанных были найдены компоненты для самодельных взрывных устройств, боеприпасы, рации, бронежилеты и огнестрельное оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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