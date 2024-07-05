В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти

В Киргизии группа планировала насильственный захват власти. Сотрудники спецслужб ее ликвидировали, сообщили в пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
«Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении ГКНБ, его приводит местное издание «
Задержаны пять человек. Они отправлены в СИЗО. Следствие считает, что данная группа создавалась из лиц, которые поддерживают «идеологию криминалитета». Также в ГКНБ их назвали религиозными фанатиками. В домах и машинах задержанных были найдены компоненты для самодельных взрывных устройств, боеприпасы, рации, бронежилеты и огнестрельное оружие.
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