Названа причина жесткой посадки АН-2 в Бурятии

Выброс масла из двигателя самолета АН-2, произошедший, предположительно, из-за высокой температуры, послужил причиной вынужденной жесткой посадки самолета в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщает Забайкальская база авиационной охраны лесов на странице в соцсети ВКонтакте.
«Во время выполнения авиапатрулирования лесов Еравнинского района, из двигателя самолета АН-2 произошел выброс масла, предположительно, из-за высокой температуры. Самолет совершил вынужденную посадку в районе автодороги Сосново-Озерск — Могзон», — говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж действовал грамотно во время ЧП и никто не пострадал.
Ранее самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате этого пострадали шесть человек. Спасатели выдвинулись к месту происшествия как только узнали о произошедшем.
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