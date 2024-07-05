Названа причина жесткой посадки АН-2 в Бурятии

Жесткая посадка АН-2 в Бурятии произошла из-за выброса масла из двигателя
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Выброс масла из двигателя стал причиной вынужденной посадки АН-2 Фото:

Выброс масла из двигателя самолета АН-2, произошедший, предположительно, из-за высокой температуры, послужил причиной вынужденной жесткой посадки самолета в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщает Забайкальская база авиационной охраны лесов на странице в соцсети ВКонтакте.

«Во время выполнения авиапатрулирования лесов Еравнинского района, из двигателя самолета АН-2 произошел выброс масла, предположительно, из-за высокой температуры. Самолет совершил вынужденную посадку в районе автодороги Сосново-Озерск — Могзон», — говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж действовал грамотно во время ЧП и никто не пострадал.

Ранее самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате этого пострадали шесть человек. Спасатели выдвинулись к месту происшествия как только узнали о произошедшем.

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Выброс масла из двигателя самолета АН-2, произошедший, предположительно, из-за высокой температуры, послужил причиной вынужденной жесткой посадки самолета в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщает Забайкальская база авиационной охраны лесов на странице в соцсети ВКонтакте. «Во время выполнения авиапатрулирования лесов Еравнинского района, из двигателя самолета АН-2 произошел выброс масла, предположительно, из-за высокой температуры. Самолет совершил вынужденную посадку в районе автодороги Сосново-Озерск — Могзон», — говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж действовал грамотно во время ЧП и никто не пострадал. Ранее самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Бурятии. В результате этого пострадали шесть человек. Спасатели выдвинулись к месту происшествия как только узнали о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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