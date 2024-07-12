Оперативники сообщили подробности о крушении самолета в Подмосковье

Оперслужбы: рухнувший Sukhoi Superjet 100 совершал тестовый полет после ремонта
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Superjet потерпел крушение, выполняя плановый полет после ремонта, отмечают оперативные службы Фото:

По предварительным данным самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье в ходе выполнения тестового полета. Об этом сообщают оперативные службы. Судно отремонтировали перед этим.

«Самолет Sukhoi Superjet 100, по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета. Он произошел после планового ремонта», — сообщили оперативные службы.

Крушение самолета произошло 12 июля во второй половине дня. Факт ЧП подтвердили оперативные службы в разговоре с журналистами ТАСС. После падения произошел взрыв. Отмечается, что пассажиров на борту не было, только трое человек из числа экипажа. Оперативные службы уточняют, что они погибли.

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По предварительным данным самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье в ходе выполнения тестового полета. Об этом сообщают оперативные службы. Судно отремонтировали перед этим. «Самолет Sukhoi Superjet 100, по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета. Он произошел после планового ремонта», — сообщили оперативные службы. Крушение самолета произошло 12 июля во второй половине дня. Факт ЧП подтвердили оперативные службы в разговоре с журналистами ТАСС. После падения произошел взрыв. Отмечается, что пассажиров на борту не было, только трое человек из числа экипажа. Оперативные службы уточняют, что они погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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