Оперативники сообщили подробности о крушении самолета в Подмосковье

По предварительным данным самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье в ходе выполнения тестового полета. Об этом сообщают оперативные службы. Судно отремонтировали перед этим.
«Самолет Sukhoi Superjet 100, по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета. Он произошел после планового ремонта», — сообщили оперативные службы.
Крушение самолета произошло 12 июля во второй половине дня. Факт ЧП подтвердили оперативные службы в разговоре с журналистами ТАСС. После падения произошел взрыв. Отмечается, что пассажиров на борту не было, только трое человек из числа экипажа. Оперативные службы уточняют, что они погибли.
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